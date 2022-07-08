Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

Участник шоу Эксы Александр Стрыкаль погиб на войне / Коллаж

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб, защищая Украину, Александр Стрыкаль - участник 2 сезона шоу Эксы. Вместе с супругой Светланой пара выиграла по результатам опроса зрителей.

Романтическое реалити и правда изменило жизнь пары к лучшему: Свете и Саше удалось завести долгожданного ребенка, они наслаждались своим тихим семейным счастьем.

Однако война внесла в их жизни свои трагические коррективы. На официальной странице городского совета Мироновки, откуда Стрыкаль был родом, появилось печальное известие о кончине воина.

"6 июля в боях против российских оккупантов в Донецкой области, при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, мироновчанин Александр Александрович Стрыкаль. Жизнь воина спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет", - говорится в сообщении. Также известно, что Стрыкаля проведут в последний земной путь "цепью почета".

Трагическую новость подтверждает вдова героя - Светлана Погребняк. У воина осталась полуторогодовалая дочь Ева.

Александр Стрыкаль и Светлана Погребняк в время съемок шоу Эксы / instagram.com/novy_channel

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