Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле / скриншот

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, заявил, что украинская певица Таисия Повалий может представлять интерес только для специалистов в области психиатрии и антропологии.

В эфире канала "Украина" телеведущий напомнил, что Повалий выступила 9 мая в Кремле перед российскими оккупантами.

"Здесь не о чем говорить. Этот случай интересен только с антропологической точки зрения и для специалистов-психиатров. Не знаю, какая степень цинизма должна быть у человека, который принимает участие в этом концерте, и ей ничего поперек горла не встает", – сказал Суханов.

По его словам, такой поступок артистки - это заоблачный уровень цинизма.

Читайте также"Это не гражданка Украины": Федишин "наехала" на Повалий за песни и пляски в Кремле"Не знаю, как можно на эту сделку с собой. Сколько еще ей нужно тех проклятых денег? Или к чему она стремится? Извините, но на голову это не налезает! Может, она до сих пор не поняла, что мы – не братские народы?! Может, продала душу дьяволу? Поэтому я и настаиваю на антропологичности этого момента или обычной психиатрии", - отметил Суханов.

Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". При чем пела она ее на украинском.

Читайте также: