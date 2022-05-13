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Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле

13 мая 2022, 09:46

Телеведущий Алексей Суханов уверен, что певицу нужно показать специалистам.

Запроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в Кремле / скриншот

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в РФ и работал там до 2014 года, заявил, что украинская певица Таисия Повалий может представлять интерес только для специалистов в области психиатрии и антропологии.

В эфире канала "Украина" телеведущий напомнил, что Повалий выступила 9 мая в Кремле перед российскими оккупантами.

"Здесь не о чем говорить. Этот случай интересен только с антропологической точки зрения и для специалистов-психиатров. Не знаю, какая степень цинизма должна быть у человека, который принимает участие в этом концерте, и ей ничего поперек горла не встает", – сказал Суханов.

По его словам, такой поступок артистки - это заоблачный уровень цинизма.

Читайте также"Это не гражданка Украины": Федишин "наехала" на Повалий за песни и пляски в Кремле"Не знаю, как можно на эту сделку с собой. Сколько еще ей нужно тех проклятых денег? Или к чему она стремится? Извините, но на голову это не налезает! Может, она до сих пор не поняла, что мы – не братские народы?! Может, продала душу дьяволу? Поэтому я и настаиваю на антропологичности этого момента или обычной психиатрии", - отметил Суханов.

Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". При чем пела она ее на украинском.

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Таисия Повалий новости шоу бизнеса
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