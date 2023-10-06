УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Запрещает даже смотреть на фотографии: бывшая Илона Маска подает на него в суд из-за опеки над детьми

Лидия Неплях
6 октября 2023, 16:53 обновлено 6 октября, 16:53
Что произошло между звездными родителями - пока непонятно.
Граймс подает в суд на Илона Маска
Граймс подает в суд на Илона Маска / Коллаж Главред, фото с соцсетей Граймс, Википедия

Мама детей Илона Маска и певица Граймс, подаст в суд по поводу опеки их общих детей, потому что их отец не дает женщине с ними видиться.

Об этом пишет TMZ.

Издание утверждает, что она даже умоляла генерального директора Tesla разрешить ей видеться с одним из их сыновей.

видео дня

Также в прошлую пятницу, 29 сентября, Граймс подала ходатайство об установлении родительских отношений. Это произошло через несколько дней после того, как Граймс написала в Twitter.

"Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы разрешил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату. До сих пор мне даже не разрешали увидеть фотографии моих детей, несмотря на то, что ситуация полностью разделила мою семью", – написала Граймс.

Конечно же, певица удалила вскоре свой комментарий. Кроме того, неизвестно, что произошло между ней и Маском, но судя по всему Граймс имеет в виду их младшего сына Тау, который родился в прошлом году.

Как говорит издание, судья установит права на опекунство детей, а также на выплату алиментов. Граймс почти наверняка будет иметь некоторые права на опекунство.

Судьи в такой ситуации обычно назначают совместную опеку, хотя это не обязательно означает 50/50. По американским законам, судья также может составить график опеки различными или однобокими способами.

Что касается Тау, то Элон и Граймс так и не объявили о рождении своего сына. Известно, что его полное имя Техно Механикус, а о его рождении сообщил автор биографии миллиардера Уолтер Айзексон.

Ранее Граймс, бывшая жена Илона Маска и мать его детей, снялась полностью обнаженной в королевском образе, и около месяца не вылезала из своего праздничного костюма.

Также впервые на публике появилась после операции по смене пола 18-летняя трансгендерная дочь Маска. Вивиен Джена Уилсон отказалась от фамилии отца, так как не желает иметь с ним ничего общего.

Больше о звездах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Илон Маск новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

16:29 Синоптик
РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:58 Украина
Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:25 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:53

Запрещает даже смотреть на фотографии: бывшая Илона Маска подает на него в суд из-за опеки над детьми

16:48

В какой день нельзя занимать деньги: можно остаться бедным

16:45

В ТЦК рассказали, что нельзя делать военкомам при вручении повесток

16:40

Помощь от США будет: СМИ сообщили о "плане Б" для Украины

16:29

Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

Удар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под заваламиУдар РФ по жилому дому в Харькове: погиб ребенок, тело нашли под завалами
16:18

Чем опасен лавровый лист: удивительные сведения о копеечной приправеВидео

16:12

Предательница Байрак поменяла имя и фамилию, чтобы снимать кино в террористической России

15:58

РФ готовит новые массированные удары: украинцев предупредили, чем будет бить враг

15:53

Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
15:25

Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2023: куда направят более 300 млрд грн

15:10

Жертв может быть больше: идентификация тел после обстрела с. Гроза продолжается

15:08

Что будет, если проглотить жвачку: врачи ответили, в каком случае нужно вызывать скорую

14:59

Зачистили позиции и "покрошили" россиян: ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на югеВидео

14:41

Рассчитывать не стоит: какие знаки зодиака мужчин самые безответственные

14:26

Шольц сильно не хочет поставлять ракету Taurus в Украину - Politico

14:25

"Несколько тысяч солдат в плен": эксперт сообщил о хороших новостях с Юга

14:16

Спецназ ГУР проводил операции в Судане против ЧВК Вагнер: СМИ показали кадрыВидео

13:40

"Похоронили все село": в Грозе рассказали о жутких последствиях ракетного удара РФФото

13:35

С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

13:07

Гороскоп на завтра 7 октября 2023: Козерогу - новая любовь, Деве - развод

Реклама
13:06

Что очень вредно для организма: эксперт рассказал, чем люди "убивают" себя

12:55

Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

12:53

Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

12:47

ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

12:38

РФ убила 52 человека в Грозе, они пришли на поминки: что известно о погибшем военномВидео

12:32

Предательницу Лорак поздравили с беременностью

12:25

С детства учат убивать русских: "Кавказская пленница" Варлей выдала дичь о Донбассе

12:20

"Это очень абсурдно": Польша обратилась к Украине с новым скандальным заявлением

12:09

Чужой против хищника: в сети обсудили новую мисс самопровозглашенной ДНРВидео

11:53

Лунный день 7 октября: мрачная энергетика Месяца вещует конфликты и даже драки

11:46

Разносит артиллерию оккупантов в клочья: ВСУ создали мощный "огневой кулак"

11:30

У Киева несколько месяцев: Макрон предупредил об угрозе из-за бунта в Конгрессе

11:26

Запас прочности системы уменьшился: эксперт рассказал, пройдет ли без проблем отопительный сезон

11:22

"Убит мальчик, 10 лет ему было": Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

10:54

"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

10:40

Тревоги не было: в Воздушных силах раскрыли детали удара по Харькову

10:10

У Байдена уже не настаивают на пакете в $24 млрд для Украины - Washington Post

10:04

Именины 7 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:40

РФ атаковала Юг десятками дронов: повреждено зернохранилище, вспыхнул мощный пожар

09:38

"Война будет долгой, пик еще впереди": украинцы узнали тревожный прогноз

Реклама
08:58

В Украине масштабно увеличат пенсии: кто попадает под повышение

08:45

Могут ли к власти в Европе прийти любители России?мнение

08:44

Сытнее не придумаешь: рецепт ленивого пирога киш с грибами и курицей за 30 минут

08:18

Оккупанты бросают позиции и не хотят контратаковать - западные аналитики

08:03

ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье – ISW

07:24

В Харькове - взрывы: оккупанты ударили по центру города, ранен 11-месячный ребенок

06:55

Только гении найдут кота на картинке за 16 секунд: непревзойденная оптическая иллюзия

06:45

Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

06:35

Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение АвраменкоВидео

06:10

О судьбе Донбасса после войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять