Запрещает даже смотреть на фотографии: бывшая Илона Маска подает на него в суд из-за опеки над детьми

Что произошло между звездными родителями - пока непонятно.

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Граймс подает в суд на Илона Маска / Коллаж Главред, фото с соцсетей Граймс, Википедия

Мама детей Илона Маска и певица Граймс, подаст в суд по поводу опеки их общих детей, потому что их отец не дает женщине с ними видиться.

Об этом пишет TMZ.

Издание утверждает, что она даже умоляла генерального директора Tesla разрешить ей видеться с одним из их сыновей.

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Также в прошлую пятницу, 29 сентября, Граймс подала ходатайство об установлении родительских отношений. Это произошло через несколько дней после того, как Граймс написала в Twitter.

"Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы разрешил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату. До сих пор мне даже не разрешали увидеть фотографии моих детей, несмотря на то, что ситуация полностью разделила мою семью", – написала Граймс.

Конечно же, певица удалила вскоре свой комментарий. Кроме того, неизвестно, что произошло между ней и Маском, но судя по всему Граймс имеет в виду их младшего сына Тау, который родился в прошлом году.

Как говорит издание, судья установит права на опекунство детей, а также на выплату алиментов. Граймс почти наверняка будет иметь некоторые права на опекунство.

Судьи в такой ситуации обычно назначают совместную опеку, хотя это не обязательно означает 50/50. По американским законам, судья также может составить график опеки различными или однобокими способами.

Что касается Тау, то Элон и Граймс так и не объявили о рождении своего сына. Известно, что его полное имя Техно Механикус, а о его рождении сообщил автор биографии миллиардера Уолтер Айзексон.

Ранее Граймс, бывшая жена Илона Маска и мать его детей, снялась полностью обнаженной в королевском образе, и около месяца не вылезала из своего праздничного костюма.

Также впервые на публике появилась после операции по смене пола 18-летняя трансгендерная дочь Маска. Вивиен Джена Уилсон отказалась от фамилии отца, так как не желает иметь с ним ничего общего.

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