"Замолчите уже!": Вайкуле поставила на место обозленных россиян

Певица Лайма Вайкуле не сдержалась, увидев травлю Лии Ахеджаковой.

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Вайкуле поставила на место обозленных россиян / скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле вступилась за актрису Лию Ахеджакову, которая подверглась травле в России.

Как известно, Ахеджакова уже давно осуждает агрессивную политику РФ против Украины. Также она активно выступает против войны.

За это она подверглась травле со стороны россиян. Вайкуле уверена, что актриса не заслужила такого отношения к себе.

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"Лия Ахеджакова… Как можно сейчас на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет? Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить", - заявила певица.

Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте.

Также Ахеджакова прокомментировала пожизненное заключение для российского оккупанта Вадима Шишимарина. Его признали виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он стал первым осужденным за зверства в нашей стране.

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