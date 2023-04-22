У Марии Захаровой началась истерика после слов Лаймы Вайкуле.

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Захарова набросилась на Вайкуле из-за советских памятников/ скриншот YouTube

Певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить.

Такое высказывание вызвало истерику представительницы российского МИД Марии Захаровой.

По ее словам, Вайкуле "не понимает, что говорит", а желания певицы избавится от советского наследия она назвала "варварством".

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"Говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности — может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом", - возмутилась Захарова.

Ранее Лайма Вайкуле развеяла слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и что рядом с ней находится ее подруга Пугачева.

Также мы сообщали, что певица Лайма Вайкуле вступилась за актрису Лию Ахеджакову, которая подверглась травле в России.

Как известно, Ахеджакова уже давно осуждает агрессивную политику РФ против Украины. Также она активно выступает против войны. За это она подверглась травле со стороны россиян. Вайкуле уверена, что актриса не заслужила такого отношения к себе.

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