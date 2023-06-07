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"За спиной расстреливали дрг-шника": Огневич поделилась жуткими воспоминаниями

Анна Подгорная
7 июня 2023, 18:13 обновлено 7 июня, 18:13
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Злата Огневич очень надеялась, что шальная пуля не заденет и ее.
Злата Огневич
Злата Огневич была свидетелем расстрела российского разведчика/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич была одной из тех артисток, кто не покидал свой дом с началом полномасштабной войны. Даже гастроли за границей в благотворительных целях она в первое время не проводила.

Артистка стала свидетельницей того, каким был военный Киев в конце февраля-начале марта 2022 года. Так на своей странице в Instagram она поделилась холодящей душу историей, которая до сих пор преследует ее.

Огневич призналась, что невольно присутствовала при расстреле российского разведчика во время зачистки столицы. Певица выбралась в магазин, и увидела, как работают наши ребята. И по сей день она ходит мимо того места, где все произошло, и ее одолевают воспоминания.

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"Место, которое меня постоянно триггерит... Тут, в первую неделю полномасштабного вторжения, за моей спиной расстреливали дрг-шника. А я лежала на земле и думала, чтобы пули не попали в меня... Я просто вышла за едой... И это произошло на моих глазах. Я не знаю продолжения, потому что, как только стихли выстрелы, я начала бежать домой...", - рассказала Злата Огневич.

Злата Огневич
Злата Огневич была свидетелем расстрела российского разведчика / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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