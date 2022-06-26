За сальную шутку о женщинах в ВСУ украинский комик поплатился карьерой

Александр Сас за шутку о женщинах в ВСУ поплатился карьерой / instagram.com/sas.class

Украинский стендап-комик, бывший резидент Comedy Club Александр Сас поплатился своей и без того не самой блестящей карьерой за крайне неудачную и оскорбительную шутку.

На одном из выступлений он решил, что будет очень смешно подшутить над женщинами, которые сейчас защищают Украину в лавах ВСУ. Их он назвал "горловыми" войсками.

Такое неуважительное отношение Саса и к женщинам, и к военным, вызвало волну негодования у украинцев. Сейчас они жалуются на комика, и склоняют его закончить карьеру юмориста.

Александр Сас на своей странице в Instagram записал видеообращение с извинениями перед своей аудиторией. Он начал оправдываться, что у него был плохой день, он не подумал и пр.

"Люди, я плохо пошутил. Я искренне хочу извиниться перед защитницами Украины, которые находятся в ВСУ, и перед женщинами Украины. Я не хотел вас обидеть, это очень плохие шутки и я хочу извиниться за них, и буду извиняться постоянно, мне ничего не остается, как верить в то, что вы сможете простить меня. Я выгорел на этой теме комедии, и этот кризис добился апогея, поэтому это последняя капля для того, чтобы завершить выступать. Еще раз простите", - подписал ролик с извинениями комик.

В комментариях Сасу сообщили, что его извинения не выглядят искренними, к тому же проблема в самом образе его мышления - у человека, который относится к женщинам уважительно, а к войне - серьезно, даже не возникали бы подобные мысли:

"Такими жартами і визначається "професіоналізм" коміка. Виправдовуйтесь скільки влізе. Це ніяк не зможе виправити те, що ви є мізогініст. Вітаю".

"Це яким треба бути відірваним від реальності щоб придумати такий жарт. Мерзість і немає слів, вибачення чисто для галочки начебто. Ось і закінчились твої приколи "комік".

"Не хотів образити, погано жартую.." то закрий морду і не жартуй, а займись едукацією себе, щоб не відкривати свого рота і не нести таке дно, як ти несеш".

"Думати головою складно? Якщо ти вже так зневажаєш жінок, то хоч би мав клепку не показувати це публічно. І що вражає: гумор тупий. Ти апелюєш до найпримітивнішого в людині. Може книжку яку почитай, щоб вишуканіше трохи жартувалось".

"сподіваюсь,що ти свій стендап вже сам закопав! і якщо будеш виходити десь виступати-люди будуть освистувать тебе і закидувать юзаними кондомами - яким ти є!"

Читайте такжеНастю Каменских упрекнули в лицемерии из-за ролика о довоенной Украине

Ранее блогерка-миллионерша Стужук рыдала двое суток за бросившим ее бойфрендом. Однако сочувствия у своей аудитории не получила - ей напомнили, что о войне в ее стране она так не плакала.

Певица Наталья Могилевская рассказала о необычной клятве, которую сдерживает уже 25 лет -обещание оно дала себе в начале певческой карьеры.

Другие новости: