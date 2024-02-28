Юрий Великий порвал Сеть новой пародией на российского оккупанта Ваню

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий снова порадовал пародией на российского оккупанта Ваню и его жену Настьку, которую сыграла Анастасия Оруджева.

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Юрий Великий выпустил пародию на оккупанта Ваню / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Актер и сценарист студии "Квартал 95" Юрий Великий в очередной раз выпустил пародию на российского оккупанта Ваню. Об этом он рассказал в студии "Сніданку з 1+1".

"Оккупант Ваня и его жена Настюха не появлялись на моем YouTube-канале уже где-то полтора года. В последний раз эту парочку зрители могли видеть в сатирически-патриотической комедии "Бункер". Я подумал, что эти персонажи незаслуженно забыты. Позвонил Насти Оруджовой и предложил записать новую пародию. Но у нас сейчас как раз репетиции новых концертов "Единого Квартала", у Насти еще какие-то свои съемки, то есть времени особенно нет. Но она согласилась. Говорит: "Хорошо, давай, я попробую что-то записать ночью". И я свою часть также снимал ночью. И уже на следующий день у нас была новая пародия на Ваньку и Настюху", – рассказал Великий.

Комик также рассказал, какие из этих персонажей его самые любимые/

"Любимых пародий у меня очень много. Мне нравятся те же пародии, которые больше всего понравились зрителям. Это и пародия на интервью Оскара Кучера Юрию Дудю. И пародия на туристку, которая не хотела уезжать из Крыма. Кстати, после первой пародии на туристку, я снял еще три о ней. И зрители в комментариях всегда пишут, что это один из самых любимых образов. Мне кажется, что именно такие персонажи – из народа, а не пародии на конкретных публичных личностей, больше всего нравятся людям. Конечно, плохо, что у нас есть столько плохих поводов для таких шуток и пародий. Но мы должны высмеивать наших врагов и будем это делать, потому что это нужно людям – я вижу это по количеству просмотров каждой пародии", — подыжил Великий.

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