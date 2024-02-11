Юный сын Андрея Шевченко решил принять украинское гражданство - СМИ

Кристиан Шевченко строит футбольную карьеру в Великобритании, где он родился и вырос.

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Кристиан Шевченко хочет стать гражданином Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko

Сыновья легенды украинского футбола Андрея Шевченко родились за границей, и в Украину приезжали лишь на каникулы, навестить бабушку. С началом полномасштабной войны в Украине они стали проявлять повышенный интерес к своим украинским корням.

К примеру, старший сын спортсмена, 20-летний Джордан, начал углубленно изучать украинский язык и проводить в Ельском университете акции по повышению осведомленности о трагических событиях в Украине. Средний отпрыск Шевченко, 17-летний Кристиан, решил пойти дальше.

По данным портала Sport.ua, парень, который пошел по стопам отца и строит карьеру футболиста, принял решение получить украинское гражданство. Он якобы уже подал соответствующие документы, однако его именитый отец эту новость пока не комментирует.

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Кристиан Шевченко - второй из четверых сыновей Андрея Шевченко и американки Кристен Пазик. Молодой спортсмен родился в Великобритании, является форвардом юношеской команды "Уотфорд",а также играет за команду U18 на позиции центрального нападающего.

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