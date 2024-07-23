Юная жена Владимира Остапчука "пожаловалась" на правила звездного мужа

Екатерина Полтавская призналась, какие запреты предъявляет ей Остапчук.

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Владимир Остапчук новости - жена Остапчука рассказала про запреты в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В марте 2024 года украинский шоумен Владимир Остапчук женился на журналистке Екатерине Полтавской. Для него это - третий брак.

В своем блоге 24-летняя жена ведущего нередко делится подробностями семейной жизни с ним. Многие знают, что у Екатерины - твердый характер, однако ее звездный муж хоть и не всегда может держать ее под контролем, все же имеет на нее большое влияние.

Так недавно Полтавская в своем блоге в Instagram призналась, что редко слышит от Остапчука какие-то запреты и указания, однако и тут есть свои исключения. Она рассказала смешную историю о том, как шоумен "контролировал", в чем она выходит на улицу.

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"На днях мы собирались в супермаркет, а перед этим я купалась в бассейне. На первом этаже нет моих вещей, поэтому я хотела снять купальник и без нижнего белья надеть шорты. Ну бывает! Но он сказал, что я так не пойду. Я просто молча смотрела на него. На что он ответил: "Ну давай еще обижаться на то, что я прошу жену не выходить из дома без трусов", - со смехом "пожаловалась" Екатерина Полтавская.

Владимир Остапчук новости - жена Остапчука рассказала про запреты в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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