Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

Екатерина Полтавская поделилась личными романтическими кадрами со своим возлюбленным - известным шоуменом Владимиром Остапчуком.

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Девушка Владимир Остапчука показала, как романтично проводит с ним время / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Супруга телеведущего, шоумена и актера дубляжа Владимира Остапчука, юная Екатерина Полтавская, показала в Instagram-stories, как устроила романтическую идиллию в их отношениях.

На днях избранница шоумена отметила свой 23-й день рождения. На фото с праздничной вечеринки Остапчук со своей избранницей показались в объятиях друг друга и продемонстрировали нежные поцелуи. Кадры были сделаны, видимо, как раз тогда, когда Владимир произносил Екатерине свои праздничные тосты.

Также Екатерина отреагировала на комментарии под последними фотографиями пары в Сети. Она показала, как муж ласково целует ее в шею перед зеркалом.

видео дня

"Как писали уважаемые подписчики у Вовы под его сообщением: "Она на него даже не смотрит", — шутливо подписала она кадры.

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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