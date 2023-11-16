Юная жена "холостяка" Макацарии показала тело через 5 месяцев после родов

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария в июле 2022 года женился на молодой студентке-медике Лизе Чичуа. В начале июня 2023-го пара впервые стала родителями.
21-летняя Чичуа подарила мужу наследника - мальчика, которого назвали Георгием. Сейчас малышу 5 месяцев.
За это время жена Макацарии успела не только познать радости материнства, но и привести себя в дородовую форму. Лиза до беременности отличалась худощавым телосложением, и не утратила эту свою особенность сегодня.
На своей странице в Instagram Чичуа опубликовала ролик, на котором можно рассмотреть, как выглядит ее фигура сейчас - в кадре жена "холостяка" Макацарии идет по коридору в роскошном вечернем платье черного цвета с глубокими вырезами на спине и пояснице.
В комментариях поклонники пары отмечают, что Лиза выглядит просто восхитительно и появление ребенка благотворно повлияло на ее фигуру - юношеская угловатость сменилась более мягкими и женственными изгибами.
Смотрите видео дефиле жены Иракли Макацарии:
Ранее украинский музыкальный продюсер и певец Потап записал странное видео, на котором в парике и солнцезащитных очках пародирует свою жену, певицу Настю Каменских.
Также украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала о новом бойфренде. Мужчина по имени Владимир также занимается музыкой, но другого направления.
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