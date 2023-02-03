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Юная леди с плавными изгибами: как сейчас выглядит 17-летняя дочь Юрия Никитина и Ольги Горбачевой

3 февраля 2023, 21:37
Полина Никитина уверенно вступает на певческую тропу с чувственными песнями о настоящей любви.
Полина Никитина
Полина Никитина сочиняет и исполняет песни под псевдонимом Nora Polinnia / instagram.com/norapolinnia

17-летняя Полина Никитина - не просто дочь именитых родителей. Старший ребенок музыкального продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой выбрал для себя путь музыканта, и сейчас активно занимается написанием и выпуском собственных песен.

Девушка живет в Нью-Йорке и пишет песни про любовь - романтическую и патриотическую, под псевдонимом Nora Polinnia. Первой она недавно посвятила свой новый трек Late Love.

В рамках рекламной кампании песни Полина Никитина показала, как сильно изменилась внешне - из угловатого подростка она превращается в молодую привлекательную девушку с яркими чертами.

На свежих снимках певица позирует в цельном белом боди и красной кружевной юбке, сквозь которую просвечиваются ее стройные ноги. Длинные волосы Полина завязала в хвост, а спереди уложила голливудской волной.

И хотя от детской "округлости" Никитина-младшая пока не избавилась, в ее глазах уже светятся искры взрослой уверенности.

Полина Никитина
Полина Никитина сочиняет и исполняет песни под псевдонимом Nora Polinnia / Пресс-служба Nora Polinnia

Ранее стало известно, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга телеведущая, блогер и юрист Инна официально начали процесс усыновления. Пара уже воспитывает двоих собственных детей.

Также украинская певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка - врачи прогнозировали ей двойню, однако на гендер-пати все решилось совершенно по-другому.

Другие новости:

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