УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Лукава кішка": Ольга Горбачева в леопардовом боди и на четвереньках засветила свою "красоту"

22 февраля 2022, 03:44
Прослушать новость
Остановить

Певица похвасталась телом в манящей позе.

Ольга Горбачева в леопардовом боди показала стройное тело / instagram.com/gorbachovaolga

Жена продюсера Юрия Никитина и экс-солистка группы Арктика Ольга Горбачева показала свою красоту и сексуальность на деле.

Певица на своей странице в Instagram выложила ироничный пост: "Раньше, когда говорили, что я красивая, мне непременно хотелось ещё показать, какая я умная! А когда говорили, что я умная, - я просто таяла. Теперь понимаю, что это было отчасти от глупости. Прожить полжизни, чувствуя себя умной, а не красивой - это фиаско!"

Сопроводила забавную зарисовку из жизни Горбачева крайне соблазнительным снимком.

На нем она, стоя на четвереньках, позирует в скалах. Певица призывно выгнула спину, взгляд, устремленный вдаль, выражает уверенность.

Не удивительно, что фанаты сравнили артистку с дикой кошкой - макияж Горбачевой имитировал кошачьи глаза, а из одежды на ней было лишь боди с леопардовым принтом.

Реклама
Ольга Горбачева больше не смущается своей красоты, а принимает ее сполна / instagram.com/gorbachovaolga

Поклонникам пришлись по душе и остроумное изречение Ольги Горбачевой, и ее умение демонстрировать свою сексуальность - семинары на тему женственности, адептом которых она является, похоже, не проходят даром:

"❤️❤️❤️ Умная красотка, Олечка!"

"Лукавая кошка!"

"Умение писать элегантно ироничные посты - это свидетельство ума))Оля ,вы таки и красивая и умная, и это достоинство)))"

"Огоооо...тигрица ❤️❤️❤️"

Читайте также"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

Ранее режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева побаловала фанатов - показала шикарные формы в задравшемся от ветра платье.

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Ольга Горбачева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Лукава кішка": Ольга Горбачева в леопардовом боди и на четвереньках засветила свою "красоту"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериГороскоп на сегодня, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потери Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыГороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссоры Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыЛюбовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбы Диверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБДиверсии в Киеве и областях: в Украину забросили спецгруппы агентуры ФСБ Запад уже понял, что имеет дело просто с шизофреникомЗапад уже понял, что имеет дело просто с шизофреником
05:05

Заберут деньги и депортируют: как заробитчанам не стать жертвой обмана при поиске работы в Германии

04:09

Как вырастить помидоры черри на подоконнике: пошаговая инструкция

04:00

Новая цена за поллитровку: украинцам рассказали о подорожании водкиВидео

03:52

Сожжет жир на животе: назван лучший сок для похудения

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачева в леопардовом боди и на четвереньках засветила свою "красоту"

Реклама
02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:36

США вывозят из Украины своих дипломатов переночевать в Польшу - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

01:59

Зеленский срочно обратился к украинцамВидео

01:52

Рано или поздно это должно было произойти, "Минск" не привел бы к мирумнение

01:41

Россия нарушила территориальную целостность Украины – генсек ООН

01:40

Vodafone взвинтила тариф: абонентам рассказали о новой цене

01:38

Приметы на 22 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

01:31

Сегодня пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за признания "ЛДНР"Видео

01:25

"Катастрофические" санкции США: Байден запретил гражданам США инвестировать в "ЛДНР"

00:56

Экперты заявили, что селфи опасны для здоровья

00:51

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении ВСУ

00:49

"Танки, очень много": очевидцы рассказали о колонне техники в Донецке

00:33

На линии разграничения ВСУ будут стоять лицом к лицу с регулярной армией РФ - договор

00:31

Байден пообщался с Зеленским, Шольцем и Макроном - о чем шла речьВидео

Реклама
00:22

Срочное заседание СНБО: первые подробностиВидео

00:18

В ОБСЕ призвали Россию "воздержаться" от военного вмешательстваВидео

21 февраля, понедельник
23:40

Признание Путиным "ЛДНР": ситуация разительно отличается от 2014-гомнение

23:36

Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Видео

23:34

Путин вводит войска на оккупированный Донбасс под видом "миротворцев"Видео

23:16

Путин признал "ЛДНР": как отреагировали на его решение мировые лидеры

23:14

В России уточнили границы, в которых признают "ДНР" и "ЛНР"Видео

22:52

Путин признал суверенитет "ДНР/ЛНР": что это значит и чего ждатьмнение

22:43

Путин хочет напугать своим безумиеммнение

22:39

Иван Яковина. Украина близка к победе над РФВидеоблоги

22:39

Путин вспомнил, как спрашивал у США о принятии России в НАТО

22:19

5 бесполезных дел по дому, от которых хозяйкам нужно поскорее забытьВидео

22:10

Украина открыла уголовные дела против Путина и членов Совбеза РФ

21:48

Признание Путиным "ЛДНР": какими будут последствия для Украины

21:35

"Это не пустая бравада": Путин оценил планы Украины вновь заполучить ядерное оружиеВидео

21:35

Путин признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе"Видео

21:30

Путин: вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России

20:49

Вашингтон контактировал с Украиной по вопросу возможной эвакуации Зеленского - NBC

20:37

Везение в деньгах и благополучие: кому из знаков крупно повезет на этой неделеВидео

20:19

"Черный понедельник": российские акции рухнули на фоне возможного признания "ЛДНР"

Реклама
20:17

Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признания независимости "ДНР" и "ЛНР"Видео

20:11

"Психоз разжигания в Европе войны": Лукашенко собрался первым идти на войнуВидео

20:07

Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с Западоммнение

19:59

Полиция оцепила дом Медведчука - СМИВидео

19:48

Обстрелы на Донбассе: погибло еще двое бойцов ВСУ, а также мирный житель

19:38

Перед заседанием СНБО Зеленский поговорил с БайденомВидео

19:14

Кулеба о возможном признании "ЛДНР": нужно сфокусироваться на усилиях деэскалации

19:12

Бесподобный суп харчо по уникальному рецепту: готовить очень быстроВидео

19:10

Заседание Совбеза РФ было записано заранее - СМИВидео

19:08

Украина - в зоне турбулентности: астролог дала прогноз, будет ли война с Россией в 2022 году

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять