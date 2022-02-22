"Лукава кішка": Ольга Горбачева в леопардовом боди и на четвереньках засветила свою "красоту"

Ольга Горбачева в леопардовом боди показала стройное тело / instagram.com/gorbachovaolga

Жена продюсера Юрия Никитина и экс-солистка группы Арктика Ольга Горбачева показала свою красоту и сексуальность на деле.

Певица на своей странице в Instagram выложила ироничный пост: "Раньше, когда говорили, что я красивая, мне непременно хотелось ещё показать, какая я умная! А когда говорили, что я умная, - я просто таяла. Теперь понимаю, что это было отчасти от глупости. Прожить полжизни, чувствуя себя умной, а не красивой - это фиаско!"

Сопроводила забавную зарисовку из жизни Горбачева крайне соблазнительным снимком.

На нем она, стоя на четвереньках, позирует в скалах. Певица призывно выгнула спину, взгляд, устремленный вдаль, выражает уверенность.

Не удивительно, что фанаты сравнили артистку с дикой кошкой - макияж Горбачевой имитировал кошачьи глаза, а из одежды на ней было лишь боди с леопардовым принтом.

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Ольга Горбачева больше не смущается своей красоты, а принимает ее сполна / instagram.com/gorbachovaolga

Поклонникам пришлись по душе и остроумное изречение Ольги Горбачевой, и ее умение демонстрировать свою сексуальность - семинары на тему женственности, адептом которых она является, похоже, не проходят даром:

"❤️❤️❤️ Умная красотка, Олечка!"

"Лукавая кошка!"

"Умение писать элегантно ироничные посты - это свидетельство ума))Оля ,вы таки и красивая и умная, и это достоинство)))"

"Огоооо...тигрица ❤️❤️❤️"

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