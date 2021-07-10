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"Я взрослый человек": Вакарчук ответил на слухи о новых отношениях

10 июля 2021, 14:12
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Общество поговаривало, что певец встречается с Виталиной Мусиенко.

Вакарчук и Мусиенко
Вакарчук и Мусиенко занимаются только работой / Instagram

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которого ранее заподозрили в романе с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко, впервые прокомментировал эти слухи.

Сразу после разрыва с Лялей Фонаревой музыканту приписывали роман с незнакомкой. Его якобы видили в объятиях девушки во Львове. Вакарчук ответил на эти слухи, и сказал, что журналисты "приняли его названную дочь от Фонаревой Диану за его возлюбленную".

А совсем недавно в программе "Разоблачение" говорилось, что 46-летний артист встречается с молодой певицей и даже ездит вместе с ней в туры своего нового музыкального проекта "Оранжерея".

Читайте такжеСвятослав Вакарчук разводится с женой после более 20 лет бракаВо время выступления на фестивале Atlas Weekend Вакарчук рассказал изданию OBOZREVATEL, что "поддерживает с Мусиенко активные творческие отношения". Однако заверил, что "между ними нет романтических отношений" и назвал Виталину "очень талантливой девушкой".

"Это слухи глупые, их не надо комментировать. Я взрослый человек", — отметил исполнитель.

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Вакарчук и Фонарева: что известно о паре

Святослав Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой больше 20 лет. Недавно он объявил о разрывеотношений, при этом не упал в подробности о причине такого решения. Его бывшая возлюленная также не прокомментировала разрыв.

Точно неизвестно, когда они сыграли свадьбу, а сколько длился гражданский брак. Вакарчук познакомился с девушкой в 90-х, когда уже начинал музыкальую карьеру, а она уже была стилисткой.

Они вместе воспитывали дочь Ляли от первого брака - Диану. Которая учитлась в Киеве, а потом училась в Великобритании.

14 июня 2021 года Вакарчук объявил о разводе с женщиной, и попросл сохранять их приватность.

Позже друг экс-возлюбленных - поэт Евгений Рыбчинский сделал громкое заявление по этому поводу, намекнув, что певец начал роман с Фонаревой. Причем, ради карьеры.

отношения Святослав Вакарчук
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