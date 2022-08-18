'Я вас ненавижу': мать известной украинской легкоатлетки погибла во время ракетного удара по Харькову

Мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник погибла во время ракетного удара по Харькову/ Instagram Табашник

Вследствие ракетного удара по Харькову вечером 17 августа погибла мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Об этом 28-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала в своих сторис картинку со свечой и подписью "Моя мамочка. Я тебя очень люблю".

В следующих сторис легкоатлетка показала последствия удара российских оккупантов по Харькову. Она опубликовала видео разрушенного дома, в котором она жила.

"Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни", – подписала спортсменка опубликованное видео.

Табашник родилась и живет в Харькове. Она выступает в секторе для прыжков в высоту.

Instagram Екатерина Табашник

Instagram Екатерина Табашник

Ракетные обстрелы Харькова

Вечером 17 августа российские войска обстреляли Салтовский район в Харькове. Было разрушено общежитие. В результате атаки 6 человек погибли и 16 пострадали.

Позже появилось видео изнутри здания сразу после обстрела. На место происшествия первыми прибыли патрульные и сразу помчались спасать людей. На кадрах видно полуразрушенное здание.

Ранним утром 18 августа оккупанты снова атаковали Харьков ракетами. На местах прилетов вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек пострадали. Среди травмированных есть ребенок.

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