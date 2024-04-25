"Я там, где эффективен": солист группы "Скай" объяснил, почему не идет в ВСУ

Лидер украинской группы "Скай" Олег Собчук объяснил, почему не идет воевать на фронт и рассказал, что на нужды военных собрал более 25 миллионов гривен.

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Олег Собчук утверждает, что собрал с коллегами 25 млн гривен на нужды ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН

Вокалист украинской поп-рок-группы "Скай" Олег Собчук объяснил, почему пока не собирается мобилизовываться в ряды ВСУ и идти на фронт. Певец 22 апреля дал интервью программе "Окна: новости".

"Я там, где сейчас я наиболее эффективен. Поверьте мне, здесь дело не в страхе, а именно в эффективности. С начала полномасштабного вторжения "Скай" собрал, передал и отчитался о сумме более 25 миллионов гривен. Поэтому именно эта фраза — "ты более эффективен там, чем здесь" — это не мои даже слова. Это слова моих друзей, которые сейчас на передовой, где мы часто бываем. Я не хочу много говорить, просто поверьте в то, что я вам говорю", — объяснил Олег Собчук.

Собчук убежден, что во время войны он будет более эффективным в тылу. По его словам, он с коллегами по группу "Скай" часто бывает с концертами в подразделениях ВСУ на фроте.

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"Это меня мотивирует выступать, собирать донаты и передавать в профессиональные руки то, что приблизит нашу победу", ‒ сказал артист.

Кто такой Олег Собчук? Олег Николаевич Собчук (род. 17 октября 1980, Тернополь, УССР) - украинский рок-музыкант, основатель и фронтмен рок-группы СКАЙ, сообщает "Википедия".

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