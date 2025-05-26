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"Я такой боли не испытывала никогда": Наталья Валевская неизлечимо больна

Элина Чигис
26 мая 2025, 23:03
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Наталья Валевская рассказала о своей боли.
Наталья Валевская
Наталья Валевская - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Валевская

Кратко:

  • Наталья Валевская сделала аборт
  • Какие проблемы у нее сейчас

Украинская известная певица Наталья Валевская призналась, что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как она в 22 года сделала аборт, и это было не ее решение, а мужа Владимира.

Как призналась певица в интервью Славе Демину, она чувствует, что после этого несет урок из-за такой ошибки.

"Я забеременела в 22 года. Поскольку тогда Владимир не имел устойчивого финансового положения, то он абьюзивным методом настоял избавиться от ребенка. Но я всегда говорю с душой и надеюсь, что она придет в мое тело и я увижу собственное дитятко. Он приносил извинения миллион раз. И во время последнего нашего звонка он спросил, чем может помочь. А я сказала: "Роди мне ребенка", - поделилась артистка.

Наталья Валевская часто дает концерты
Наталья Валевская часто дает концерты / фото: instagram.com, Наталья Валевская

Также после пережитого и из-за войны ее состояние ухудшилось, и появилась неизлечимая болезнь щитовидной железы.

"Мне убрали патологию - это такая операция. Я такой боли не испытывала никогда. Хотя боль и сейчас есть. После развода полетели все системы: эндокринная, начался атопический дерматит. Поэтому сейчас стабилизирую гормональную систему. Имею теперь несколько неизлечимых болезней. Мне нельзя стрессов. Я принимаю лекарства, должна пить их долго. Также мне помогает микродозинг. Это то, что даже продается в аптеках, в Великобритании в частности. Это официально разрешено. У меня была большая проблема на фоне развода и плюс то, что мы живем в условиях войны", - добавила Наталья.

Смотрите видео интервью Натальи Валевской:

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Наталья Валевская?

Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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