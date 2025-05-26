"Я такой боли не испытывала никогда": Наталья Валевская неизлечимо больна

Кратко:
- Наталья Валевская сделала аборт
- Какие проблемы у нее сейчас
Украинская известная певица Наталья Валевская призналась, что проблемы со здоровьем у нее начались после того, как она в 22 года сделала аборт, и это было не ее решение, а мужа Владимира.
Как призналась певица в интервью Славе Демину, она чувствует, что после этого несет урок из-за такой ошибки.
"Я забеременела в 22 года. Поскольку тогда Владимир не имел устойчивого финансового положения, то он абьюзивным методом настоял избавиться от ребенка. Но я всегда говорю с душой и надеюсь, что она придет в мое тело и я увижу собственное дитятко. Он приносил извинения миллион раз. И во время последнего нашего звонка он спросил, чем может помочь. А я сказала: "Роди мне ребенка", - поделилась артистка.
Также после пережитого и из-за войны ее состояние ухудшилось, и появилась неизлечимая болезнь щитовидной железы.
"Мне убрали патологию - это такая операция. Я такой боли не испытывала никогда. Хотя боль и сейчас есть. После развода полетели все системы: эндокринная, начался атопический дерматит. Поэтому сейчас стабилизирую гормональную систему. Имею теперь несколько неизлечимых болезней. Мне нельзя стрессов. Я принимаю лекарства, должна пить их долго. Также мне помогает микродозинг. Это то, что даже продается в аптеках, в Великобритании в частности. Это официально разрешено. У меня была большая проблема на фоне развода и плюс то, что мы живем в условиях войны", - добавила Наталья.
Смотрите видео интервью Натальи Валевской:
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Кто такая Наталья Валевская?
Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.
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