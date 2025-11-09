"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

Звезда, которая продолжает петь на русском языке, анонсировала выступления в украинских городах.

Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Из-за концерта Лободы в Кишиневе произошел не один скандал

Лобода со сцены заявила о своих планах выступить в Украине

Скандальная певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабного вторжения пыталась порвать свои связи со страной-агрессором РФ, дала концерт в Молдове, где неожиданно заявила о своем возвращении в Украину. Звезда, которая продолжает петь на русском языке, анонсировала выступления в украинских городах.

Из-за концерта Лободы в Кишиневе произошел не один скандал. В частности, местные жители были возмущены очередями на украинско-молдавской границе из-за забитых автобусов с фанами, которые спешили на выступление певицы.

Вероятно, что именно такой спрос в музыке артистки среди слушателей из Украины и стал для нее сигналом для возвращения на родину. В TikTok появилось видео, на котором Светлана прямо со сцены заявляет о своих планах выступить и в Украине. Однако, раскрывать детали она не стала.

"Я так рада, что у нас есть возможность с вами сегодня встретиться здесь, но еще немного и я обещаю, что это будет на территории Украины, так и будет!" - подчеркнула Лобода.

Светлана Лобода - позиция

После 2014 года, несмотря на аннексию Крыма и начало боевых действий на Донбассе, Светлана Лобода продолжала активную карьеру в России, что вызвало значительную критику и бойкоты ее концертов в Украине. С началом полномасштабного вторжения Лобода осудила агрессию, хотя и сначала воздерживалась от прямого называния виновника. Впоследствии артистка окончательно разорвала профессиональные связи с РФ.

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

