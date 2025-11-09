Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

Виталий Кирсанов
9 ноября 2025, 19:47
89
Звезда, которая продолжает петь на русском языке, анонсировала выступления в украинских городах.
Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину
Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Кратко:

  • Из-за концерта Лободы в Кишиневе произошел не один скандал
  • Лобода со сцены заявила о своих планах выступить в Украине

Скандальная певица Светлана Лобода, которая после начала полномасштабного вторжения пыталась порвать свои связи со страной-агрессором РФ, дала концерт в Молдове, где неожиданно заявила о своем возвращении в Украину. Звезда, которая продолжает петь на русском языке, анонсировала выступления в украинских городах.

Из-за концерта Лободы в Кишиневе произошел не один скандал. В частности, местные жители были возмущены очередями на украинско-молдавской границе из-за забитых автобусов с фанами, которые спешили на выступление певицы.

видео дня

Вероятно, что именно такой спрос в музыке артистки среди слушателей из Украины и стал для нее сигналом для возвращения на родину. В TikTok появилось видео, на котором Светлана прямо со сцены заявляет о своих планах выступить и в Украине. Однако, раскрывать детали она не стала.

"Я так рада, что у нас есть возможность с вами сегодня встретиться здесь, но еще немного и я обещаю, что это будет на территории Украины, так и будет!" - подчеркнула Лобода.

Светлана Лобода - позиция

После 2014 года, несмотря на аннексию Крыма и начало боевых действий на Донбассе, Светлана Лобода продолжала активную карьеру в России, что вызвало значительную критику и бойкоты ее концертов в Украине. С началом полномасштабного вторжения Лобода осудила агрессию, хотя и сначала воздерживалась от прямого называния виновника. Впоследствии артистка окончательно разорвала профессиональные связи с РФ.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Светлана Лобода опубликовала редкий снимок с дочкой по случаю ее дня рождения. К поздравлениям присоединилась и Наталья Лобода, бабушка именинницы и мама певицы. Артистка пожелала дочери божьей опеки.

Также певица Светлана Лобода призналась, что она имела возможность встретиться с Валерием Залужным, который на тот момент был Главнокомандующим ВСУ. Певица раскрыла, что было главной темой для обсуждения с Железным генералом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Светлана Лобода новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:18Война
До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:52Украина
"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

18:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Последние новости

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Реклама
18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

Реклама
15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

12:12

Почему Украине стало труднее сбивать российские ракеты - генерал назвал причину

11:43

Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

11:38

От аномального тепла до -3 градусов: на Украину надвигаются дожди и грозы

11:33

Макияж с лифтинг-эффектом: как "раскрыть" глаз с нависшим веком

10:55

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Реклама
10:46

Анджелина Джоли рассказала об опасном моменте во время визита в Украину: что произошло

10:38

Громкая диверсия в Крыму: партизаны ударили по ключевой логистической артерии РФВидео

10:24

Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

10:24

Коварный Гундяев обрек Медведева на мукимнение

10:12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 ноября (обновляется)

10:03

РФ притормозила под Покровском: аналитики сказали, чем опасна загадочная пауза

09:51

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:47

Оккупанты атаковали Одесскую область: разрушены дома, возникли пожарыФото

09:17

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять