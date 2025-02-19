Светлана Лобода рассказала про встречи с Валерием Залужным: "Я старалась"

Loboda призналась, когда видела Железного генерала в последний раз.

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Светлана Лобода рассказала, о чем говорила с Валерием Залужным / коллаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial

Вкратце:

Лобода рассказала, когда и при каких обстоятельствах виделась с Залужным

Артистка раскрыла, о чем беседовала с главнокомандующим

Украинская певица Светлана Лобода после начала полномасштабной войны оборвала связи со страной-агрессором и перебралась жить в Латвию. В Украину артистка приезжает навестить родных и близких или с благотворительными целями.

В интервью для Фокуса Лобода призналась, что во время таких ее визитов в 2023 году она имела возможность повстречаться с Валерием Залужным, который на тот момент был Главнокомандующим ВСУ. Певица раскрыла, что было главное темой для обсуждения с Железным генералом.

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"В 23-м году, каждый раз возвращаясь в Украину, я старалась, по возможности, выступать для военных, отдельно ездила на передовую, в Херсонскую область, поддержать ребят и петь для них. С Залужным обсуждали куда еще стоит поехать, с его разрешения и согласия. Это была главная тема нашего разговора, больше не виделись", - отмечает Светлана Лобода.

Кто такая Светлана Лобода / инфографика: Главред

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Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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