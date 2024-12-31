Кратко:
- Ани Лорак дала новое интервью
- Предательница планирует еще родить детей
Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, решила поделиться, о чем мечтает.
Как сообщили российские пропагандисты, запроданка очень хочет иметь дом у моря.
"Я бы хотела дом на берегу моря, шикарный гардероб с последней коллекцией, я же девочка! Хотела бы пятерки у своей дочери, чтобы она хорошо закончила четверть. Каждая девочка желает счастья и любви. Но счастье у каждого разное. Я думаю, что каждый человек любит, когда рядом близкие и родные. Я счастлива, что моя жизнь — полная чаша!" — сказала певица.
Также предательница заговорила и о своих будущих детях, которых она планирует родить от жениха Исаака Виджраку.
"Время покажет, хоть 10 детей, конечно!" — выдала Лорак.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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