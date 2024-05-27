Я пытаюсь выжить: сильно похудевшая голливудская актриса рассказала о проблемах со здоровьем

Кейт Бекинсейл поделилась, что рвала кровью несколько недель из-за проблем.

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Кейт Бекинсейл поразила своей худобой / Коллаж Главред, фото Instagram/katebeckinsale

Британская звезда и актриса Кейт Бекинсейл раскритиковала хейтеров, которая заявили ей, что она слишком "худая" после недавней паники по поводу здоровья.

По данным Page Six, актрисе пришлось постоять за себя после того, как тролли заполонили раздел комментариев к клипу в Instagram, показывающему ее подготовку к предстоящему фильму в стиле 90-х годов "Украденная девушка".

На видео видно, как Бекинсейл надевает множество париков в стиле ретро.

видео дня

50-летняя Бекинсейл описала свой опыт на съемочной площадке как "переделку" 90-х, вспоминая дни, когда она стриглась сама, носила пижаму брата и чрезмерно наносила полупрозрачную пудру.

В то время как звезда "Другого мира", казалось, была рада вернуться на работу после недельного пребывания в больнице, ненавистники быстро высказали свое мнение о ее внешности.

Кто такая Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл - популярная британская актриса, которая снималась во многих фильмах. В 2002 году она была признана самой красивой британкой.

"Извини, Кейт, но ты выглядишь немного худой", — написал один человек. "Ты всегда находила отличный баланс… Но когда у тебя начинают выступать скулы, баланс теряется", - критиковали ее диванные эксперты.

Бекинсейл в свою очередь ответила критику, написав: "Я выхаживала своего отчима до его смерти в начале этого года. У моей мамы тоже есть проблемы. Я видела, как умирают два отца: один, когда мне было 5 лет, другой в январе этого года".

В январе звезда потеряла отчима Роя Баттерсби после непродолжительной болезни. Она также обнаружила тело своего отца Ричарда Бекинсейла после того, как он умер от сердечного приступа, когда она была ребенком.

"Я потеряла свою вторую половинку кошку, с которой прожила почти 19 лет, также в прошлом году", — продолжила она. "Я провела шесть недель в больнице из-за обильной рвоты кровью, вызванной стрессом, который целый год проделывал дыру между моим пищеводом и желудком", - добавила она.

Она продолжила: "Я готова сообщить, что это способствовало некоторой потере веса. Что вы думаете о моей внешности и о том, как я должна выглядеть, независимо от каких-либо обстоятельств в моей жизни и жизни моей семьи, не важно".

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