"Я полностью сломалась": Леди Гага рассказала о лечении в психбольнице

Анна Подгорная
17 ноября 2025, 01:30
1
Звезда призналась, что очень боялась не выкарабкаться из этой ситуации.
Леди Гага
Леди Гага новости - певица рассказала о своих проблемах с психическим здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) сделала неожиданное признание о цене славы, которой она обладает. В 2016-2018 годах карьера артистка была полна событий - два выступления на Супербоуле, съемки в фильме "Звезда родилась" и получение Оскара, выход пятого студийного альбома, турне и открытие собственного косметического бренда. Казалось, что нет вершин, которые не покорились бы Джерманотте.

Однако этот период был отмечен для Стефани и серьезными проблемами со здоровьем. У певицы обнаружили фибромиалгию, а позже ей пришлось лечь в психиатрическую больницу - Леди Гага выгорела настолько, что даже родные перестали узнавать ее.

видео дня

"Однажды моя сестра сказала мне: "Я больше не узнаю свою сестру". И я отменила тур. В один день я пошла в больницу для получения психиатрической помощи. Мне нужно было сделать перерыв. Я не могла ничего делать... Я полностью сломалась. Это было действительно страшно. Было время, когда я не верила, что смогу поправиться... Я чувствую себя очень везучей, что осталась жива. Я знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, как все может обернуться", - поделилась звезда в интервью для Rolling Stone.

Леди Гага
Леди Гага новости - певица рассказала о своих проблемах с психическим здоровьем / фото: instagram.com/ladygaga

Ранее Главред рассказывал, что рэпер P. Diddy получил престижную должность в тюрьме, где он отбывает четырехлетний срок по обвинению в торговле людьми и рэкете.

Также стало известно о подготовке нового фильма из кинофраншизы "Мумия". К главным ролям в будущей ленте вернутся актеры Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс.

Леди Гага

Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

шоу-бизнес Леди Гага новости шоу бизнеса
