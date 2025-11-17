"Я полностью сломалась": Леди Гага рассказала о лечении в психбольнице

Читайте больше:
Американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) сделала неожиданное признание о цене славы, которой она обладает. В 2016-2018 годах карьера артистка была полна событий - два выступления на Супербоуле, съемки в фильме "Звезда родилась" и получение Оскара, выход пятого студийного альбома, турне и открытие собственного косметического бренда. Казалось, что нет вершин, которые не покорились бы Джерманотте.
Однако этот период был отмечен для Стефани и серьезными проблемами со здоровьем. У певицы обнаружили фибромиалгию, а позже ей пришлось лечь в психиатрическую больницу - Леди Гага выгорела настолько, что даже родные перестали узнавать ее.
"Однажды моя сестра сказала мне: "Я больше не узнаю свою сестру". И я отменила тур. В один день я пошла в больницу для получения психиатрической помощи. Мне нужно было сделать перерыв. Я не могла ничего делать... Я полностью сломалась. Это было действительно страшно. Было время, когда я не верила, что смогу поправиться... Я чувствую себя очень везучей, что осталась жива. Я знаю, что это может звучать драматично, но мы знаем, как все может обернуться", - поделилась звезда в интервью для Rolling Stone.
Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.
