"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболевании

Настя Каменских / соцсети

Украинская певица Настя Каменских призналась, что из-за войны в Украине едва справляется со стрессом.

Более того, к ней вернулись панические атаки, с которыми лишь недавно она научилась справляться. Об этом Настя рассказала в интервью программе Зірковий шлях.

"Я пытаюсь найти баланс, пытаюсь найти, как себе помочь. Но никак я себе не помогу. У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенной короны. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: "Боже, останови это, ну не может это быть так долго". Это горе, которое просто живет с тобой", - отметила Каменских со слезами на глазах.

Настя говорит, что сейчас "невозможно быть спокойным, просто ждешь, пока это все закончится".

У многих людей на фоне стресса возникли еще и кризисы в отношениях с любимыми. Но Настя говорит, что это совершенно не ее с Потапом история.

"Какие могут быть проблемы, когда люди наоборот должны объединяться? Мы с Лешей смотрим в одном направлении, идем вместе, друг друга поддерживаем и помогаем. Делаем все возможное, что можем сделать для своей страны", - говорит она.

Панические атаки - это заболевание. Оно характеризуется приступами тревоги, навязчивого страха и другими симптомами, например, потливость, дрожь, тошнота и тому подобное.

Панические атаки могут быть признаком неврозов, а приступы чаще всего проявляются внезапно.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

Читайте также"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войне

Читайте также: