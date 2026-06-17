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"Я не знаю, что будет дальше": звезда шоу "Top Gear" сообщил о раке

Виталий Кирсанов
17 июня 2026, 12:25
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Легендарный британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.
Джереми Кларксону диагностировали рак простаты
Джереми Кларксону диагностировали рак простаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jeremyclarkson1

Кратко:

  • Джереми Кларксону диагностировали рак простаты
  • Мужчине сделали необходимую операцию и удалили опухоль

Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по автомобильным программам Top Gear и The Grand Tour, рассказал о своем онкологическом заболевании.

В одном из эпизодов своего шоу Clarkson's Farm 66-летний мужчина объявил, что у него в мае диагностировали рак, пишет BBC.

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"На прошлой неделе я на короткое время исчез. Мне сделали биопсию, и оказалось, что это рак. Он агрессивный, но его обнаружили очень рано. Обещаю, всё будет хорошо", – подчеркнул Джереми.

Впоследствии журналист признался, что рак был в его простате. Мужчине уже сделали необходимую операцию и удалили опухоль.

"Простата, 10% её мертвы. Те 10%, где рак", – добавил Кларксон.

Телеведущий рассказал, что в ближайшее время ему предстоит сложная операция, после которой придется потратить некоторое время на восстановление. Из-за лечения он был вынужден изменить свои планы и отложить часть работы, уточняет The Independent.

В одном из эпизодов шоу Clarkson's Farm Джереми Кларксон показал себя с больничной койки. По его словам, часть лечения проходила не совсем так, как ожидалось.

"Я не знаю, что будет дальше. Я буду здесь ещё некоторое время. Я хотел сказать, что если всё пройдёт успешно, то увидимся в шестом сезоне, а если нет, то не увидимся. Берегите себя, все!" - подытожил телеведущий.

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Ранее Главред сообщал, что отец ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске, выдвинул жесткий ультиматум ее мужу Дмитрию Шепелеву. Телеведущий уже долгие годы категорически запрещает близким артистки принимать участие в воспитании ее единственного сына Платона.

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О персоне: Джереми Кларксон

Джереми Кларксон - знаменитый британский телеведущий, журналист и писатель, прославившийся как ведущий культовых автомобильных шоу "Top Gear" (1988-2015) и "The Grand Tour" (2016-2024), а также фермер и автор документального сериала "Ферма Кларксона".

Его циничный, ироничный и бескомпромиссный стиль ведения превратил Top Gear в самое популярное автомобильное шоу в мире.

Большую часть карьеры на ТВ он провел с неизменными соведущими - Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем.

Он также вел британскую версию популярной игры "Кто хочет стать миллионером?"

Кларксон широко известен своим фирменным юмором, любовью к мощным машинам и резкими высказываниями, которые неоднократно приводили к скандалам.

В 2015 году он ушел из BBC после того, как ударил продюсера, однако это только укрепило статус звезды в поп-культуре.

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