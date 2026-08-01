Джордж Клуни с семьей срочно покинул свой дом во Франции - что случилось

Во французском доме артист поселился после выезда из США, но теперь ему пришлось покинуть жилье из-за масштабных пожаров.

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Джордж Клуни с семьей срочно покинул свой дом во Франции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Семья Клуни проживает во французском городке Бриньоль

Клуни и его жена также выразили поддержку жителям Бриньоля

Голливудский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и детьми был вынужден эвакуироваться из своего дома на юге Франции. Причиной стали масштабные лесные пожары, охватившие ряд европейских стран, в том числе французские регионы.

Как сообщает издание People, семья проживает в городке Бриньоль, однако из-за стремительного распространения огня решила временно покинуть свое жилье.

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По словам супругов, они серьезно обеспокоены ситуацией и не могут быть уверены, что стихия обойдет их дом стороной. Именно поэтому было принято решение об эвакуации.

"На данный момент у нас нет представления, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент. Мы хотим отметить две вещи. Во-первых, мы надеемся, что вы и все жители нашего города находятся в безопасности. Во-вторых, мы с Амаль настроены сделать все возможное, чтобы, независимо от того, что произойдет с нашим городком, оставаться частью этой общины и помочь ей восстановиться", - говорится в сообщении супругов.

Клуни и его жена также выразили поддержку жителям Бриньоля, пожелав всем безопасности, и подчеркнули, что намерены помогать общине независимо от того, каким окажется ущерб после пожаров.

В прошлом году Джордж Клуни получил французское гражданство, сохранив при этом американское. После этого актер вместе с семьей переехал во Францию, объяснив свое решение желанием вести более спокойную жизнь вдали от постоянного внимания папарацци.

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О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

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