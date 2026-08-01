Ведущая Леся Никитюк рассказала, что помогает ей восстанавливать силы.

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Леся Никитюк поделилась секретом восстановления после бессонных ночей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

Никитюк во время рабочих пауз пересматривает фотографии ребенка

Никитюк летом принимала участие в съемках рождественской комедии

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась личным способом, который помогает ей сохранять силы в напряженный период. По ее словам, главным источником вдохновения для нее остается маленький сын.

После завершения съемок нового сезона развлекательного шоу "Хто зверху?" Никитюк призналась, что во время рабочих пауз чаще всего пересматривает фотографии ребенка.

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"Для меня главный лайфхак в восстановлении во время съемок – просмотр фотографий сына на съемочных паузах. А еще общение с коллегами и обсуждение прикольных историй. Эти моменты придают мне энергию. Конечно, бывает так, что после ночи обстрела нет сил. Но когда я выхожу на съемочную площадку и работаю, моя вера в то, что мы вернем себе нормальную жизнь и существование, укрепляется", - рассказала ведущая.

Она также отметила, что нынешнее лето оказалось для нее особенно насыщенным. Помимо работы над новым сезоном популярного телепроекта, она одновременно принимала участие в съемках рождественской комедии.

"У меня лето - это всегда сезон съемок. Поэтому я готова к тому, чтобы максимально собраться и настроить мозг, чтобы выдавать огромное количество информации", - добавила Никитюк.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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