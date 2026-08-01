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Хотел целовать туфли: в РФ опустили Соседова, который унизил Пугачеву

Алена Кюпели
1 августа 2026, 08:33
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Путинист Соседов все пытается выслужиться перед российскими террористическими властями.
Алла Пугачева, Сергей Соседов
Алла Пугачева, Сергей Соседов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/sosedov.sergei/

Кратко:

  • Что сказал Соседов
  • Что про него сказал журналист

Оголтелый путинист и российский музыкальный критик Сергей Соседов, который пасся в Украине и был участником многих шоу, оскорбил певицу Аллу Пугачеву и жестоко за это поплатился.

Как пишут российские пропагандисты, путинист Соседов назвал Пугачеву "каракатицей". "Она же похожа на каракатицу. Она пытается смеяться над своим образом, но делает еще хуже. Во-первых, Пугачева безнадежно постарела, попытки молодиться только усугубляют ситуацию. Во-вторых, славу былую она уже не вернет, как бы она сейчас ни изворачивалась. Все, что сейчас творит некогда великая артистка - это позор и стыд. Мне жаль видеть, до чего Пугачева опустилась", - заявил нездоровый критик.

видео дня
Галкин и Пугачева в зрительном зале
Галкин и Пугачева в зрительном зале в Юрмале / скрин из видео

Позже впрочем, ему напомнили, как он стелился перед Пугачевой и был готов реально целовать ей ноги. По словам ведущего и журналиста Влада Садальского,

"Кому-кому, только не Соседову, прорывавшемуся через кордоны охраны во время "Рождественских встреч" к Пугачевой, чтобы только поцеловать туфельку певицы, говорить что-то в ее адрес", - заключил он.

Сергей Соседов
Жалкий Сергей Соседов / Фото: Thinkstock

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Отметим, как сообщал Главред, ранее любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа, впервые показали своих троих детей.

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О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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