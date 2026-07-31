Макацария впервые показал всех своих троих детей: теплые фото

Иракли Макацария счастлив в своей семья, где уже есть трое детей.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа воспитают троих детей коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

Как выглядит семья Макацария

Как они подписали фото

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа, впервые показали своих троих детей.

Соответствующей фотосессией пара поделилась на своих страницах в Instagram.

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Иракли Макацария с супругой на теплых фото / Фото Instagram/maqatsa

Как известно, Макацария и Чичуа находятся в браке четыре года. Однако за это время они успели родить троих детей - мальчика Гию, девочку Нино и еще одну девочку Кето.

Иракли Макацария с супругой на теплых фото / Фото Instagram/maqatsa

Бизнесмен выглядит совершенно счастливым и довольным жизнью. Пара только недавно впервые показала, как выглядит их средняя дочка Нино.

Иракли Макацария с супругой на теплых фото / Фото Instagram/maqatsa

Иракли Макацария с супругой на теплых фото / Фото Instagram/maqatsa

"4 года брака, и теперь нас пятеро. Лучшее путешествие, величайшее благословение. Я вас всех бесконечно люблю", - написала она.

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О персоне: Иракли Макацария Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".

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