Макацария впервые показал всех своих троих детей: теплые фото

Кратко:
- Как выглядит семья Макацария
- Как они подписали фото
Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа, впервые показали своих троих детей.
Соответствующей фотосессией пара поделилась на своих страницах в Instagram.
Как известно, Макацария и Чичуа находятся в браке четыре года. Однако за это время они успели родить троих детей - мальчика Гию, девочку Нино и еще одну девочку Кето.
Бизнесмен выглядит совершенно счастливым и довольным жизнью. Пара только недавно впервые показала, как выглядит их средняя дочка Нино.
"4 года брака, и теперь нас пятеро. Лучшее путешествие, величайшее благословение. Я вас всех бесконечно люблю", - написала она.
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О персоне: Иракли Макацария
Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".
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