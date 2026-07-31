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Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

Виталий Кирсанов
31 июля 2026, 14:51
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Именно с Черниговом у артиста связаны самые неудачные выступления за всю историю его группы.
Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать
Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Кратко:

  • Музыканты трижды пытались успешно выступить в Чернигове
  • Каждый из трех концертов, по мнению Жадана, оказывался провальным

Украинский писатель, музыкант, военнослужащий и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан рассказал, что коллектив пока не планирует давать концерты в Чернигове. По его словам, именно с этим городом связаны самые неудачные выступления за всю историю группы. Об этом артист рассказал в интервью шоу "СучЦукрМуз".

Жадан с улыбкой вспомнил, что музыканты трижды пытались успешно выступить в Чернигове, однако каждый концерт, по его мнению, оказывался провальным.

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После первого неудачного выступления участники группы решили вернуться, чтобы изменить впечатление, однако вторая попытка также не оправдала ожиданий. Позже коллектив снова приехал с концертом, но и он, как признался Жадан, не стал удачным.

"Три худших выступления в нашей карьере были именно в Чернигове. После первого неудачного выступления подумал, что следует сломать систему. Мы сделали второе. Оно было неудачным. Мы сделали третье - и тоже было неудачным. К сожалению", - рассказал музыкант.

При этом Жадан не уточнил, что именно стало причиной таких неудач. Он подчеркнул, что сказанное никак не связано с самим Черниговом или его жителями.

Музыкант отметил, что с большим уважением относится к городу и людям, которые там живут, назвав их замечательными. По его словам, отказ от концертов не имеет личной подоплеки, а связан лишь с чередой неудачных выступлений.

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О персоне: Сергей Жадан

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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