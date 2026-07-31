Именно с Черниговом у артиста связаны самые неудачные выступления за всю историю его группы.

https://stars.glavred.info/sergey-zhadan-priznalsya-v-kakom-gorode-ukrainy-ego-gruppa-bolshe-ne-hochet-vystupat-10784924.html Ссылка скопирована

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Кратко:

Музыканты трижды пытались успешно выступить в Чернигове

Каждый из трех концертов, по мнению Жадана , оказывался провальным

Украинский писатель, музыкант, военнослужащий и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан рассказал, что коллектив пока не планирует давать концерты в Чернигове. По его словам, именно с этим городом связаны самые неудачные выступления за всю историю группы. Об этом артист рассказал в интервью шоу "СучЦукрМуз".

Жадан с улыбкой вспомнил, что музыканты трижды пытались успешно выступить в Чернигове, однако каждый концерт, по его мнению, оказывался провальным.

видео дня

После первого неудачного выступления участники группы решили вернуться, чтобы изменить впечатление, однако вторая попытка также не оправдала ожиданий. Позже коллектив снова приехал с концертом, но и он, как признался Жадан, не стал удачным.

"Три худших выступления в нашей карьере были именно в Чернигове. После первого неудачного выступления подумал, что следует сломать систему. Мы сделали второе. Оно было неудачным. Мы сделали третье - и тоже было неудачным. К сожалению", - рассказал музыкант.

При этом Жадан не уточнил, что именно стало причиной таких неудач. Он подчеркнул, что сказанное никак не связано с самим Черниговом или его жителями.

Музыкант отметил, что с большим уважением относится к городу и людям, которые там живут, назвав их замечательными. По его словам, отказ от концертов не имеет личной подоплеки, а связан лишь с чередой неудачных выступлений.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, что готова присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разнесли после ее неожиданного появления в коротком ролике.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Сергей Жадан Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред