Любовницу Путина засняли без макияжа: как она выглядит

Путинистка Алина Кабаева поделилась фото, как тренирует своих подопечных.

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Алина Кабаева показалась без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Кабаева

Кратко:

Где появилась Кабаева

Как она выглядела

Любовница террориста Путина, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, вновь оказалась в центре внимания.

Как пишут российские пропагандисты, на этот раз поводом стали кадры, сделанные во время тренировки в академии "Небесная грация", где спортсменка появилась без макияжа.

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43-летняя Кабаева выбрала повседневный спортивный образ: черную футболку и светлые брюки.

Кабаева появилась без макияжа / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Пользователи соцсетей обратили внимание, что спортсменка отказалась от яркого макияжа. Ранее Кабаева появилась с измененным лицом. Было заметно, что она сделала ряд процедур, которые полностью изменили ее внешность.

Кабаева появилась без макияжа / Фото Instagram/alinakabaeva.officiaal

Кабаева уже много лет ведет непубличный образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях. При этом ее личная жизнь регулярно становится предметом обсуждений. Западные СМИ и ряд других изданий неоднократно писали о предполагаемых отношениях гимнастки с Владимиром Путиным, однако сама Кабаева эту информацию публично не подтверждала и не комментировала.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская телеведущая Андриана Кучер завершила работу на "24 Канале", где проработала шесть лет. Во время прощального эфира журналистка также призналась, что готова присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Ранее певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора - России, разнесли после ее неожиданного появления в коротком ролике.

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О персоне: Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

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