"Есть человек": Бурмака заинтриговала словами про отношения и свадьбу

Певица наслаждается личным счастьем.

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Мария Бурмака про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Бурмака

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Мария Бурмака высказалась о своих отношениях

Хочет ли певица замуж

Известная украинская певица Мария Бурмака высказалась о своих отношениях и раскрыла, ждет ли свадьбу. Об этом артистка рассказала в проекте "ЖВЛ".

По словам Бурмаки, свадьба стала формальным мероприятием, поэтому она не придает ей большого значения. Исполнительница подчеркнула, что счастлива в отношениях с загадочным возлюбленным.

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Мария Бурмака - личная жизнь / фото: instagram.com, Мария Бурмака

"Я вообще считаю, что женитьба — это действительно формальность. Поэтому есть отношения, я очень рада этому. Скажем так, есть человек. Потому что человеку нужен человек, и человек у меня есть", — высказалась Мария.

Знаменитость, которой сегодня исполнилось 56 лет, наслаждается жизнью и тихими, непубличными отношениями. Исполнительница уже поделилась планами на свой день рождения. Утро она встретит на крыше дома с чашкой кофе, любуясь панорамой Киева, а вечером выйдет на сцену выступать перед поклонниками.

Мария Бурмака - отношения / фото: instagram.com, Мария Бурмака

"Хочется, чтобы ночь перед днем рождения и ночь после дня рождения были тихими и спокойными, и мне дали отыграть концерт, собрать друзей. Лучший день рождения — это на сцене. Для меня счастье — это движение, музыка. Это то, чем я живу", — поделилась Бурмака.

Мария Бурмака / инфографика: Главред

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О персоне: Мария Бурмака Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

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