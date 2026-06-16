"Есть человек": Бурмака заинтриговала словами про отношения и свадьбу

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- Мария Бурмака высказалась о своих отношениях
- Хочет ли певица замуж
Известная украинская певица Мария Бурмака высказалась о своих отношениях и раскрыла, ждет ли свадьбу. Об этом артистка рассказала в проекте "ЖВЛ".
По словам Бурмаки, свадьба стала формальным мероприятием, поэтому она не придает ей большого значения. Исполнительница подчеркнула, что счастлива в отношениях с загадочным возлюбленным.
"Я вообще считаю, что женитьба — это действительно формальность. Поэтому есть отношения, я очень рада этому. Скажем так, есть человек. Потому что человеку нужен человек, и человек у меня есть", — высказалась Мария.
Знаменитость, которой сегодня исполнилось 56 лет, наслаждается жизнью и тихими, непубличными отношениями. Исполнительница уже поделилась планами на свой день рождения. Утро она встретит на крыше дома с чашкой кофе, любуясь панорамой Киева, а вечером выйдет на сцену выступать перед поклонниками.
"Хочется, чтобы ночь перед днем рождения и ночь после дня рождения были тихими и спокойными, и мне дали отыграть концерт, собрать друзей. Лучший день рождения — это на сцене. Для меня счастье — это движение, музыка. Это то, чем я живу", — поделилась Бурмака.
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О персоне: Мария Бурмака
Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.
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