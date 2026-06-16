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"Нет возможности куда-то уезжать": Сумская сделала неожиданное признание

Кристина Трохимчук
16 июня 2026, 14:02
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Несмотря на обстрелы Киева, Сумская не собирается уезжать из столицы.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - почему не уезжает из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская ответила на вопрос о переезде
  • Почему актриса не уезжает из Киева

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, почему не собирается уезжать из Киева, несмотря на постоянные обстрелы. В интервью BLIK.ua актриса объяснила причины своего решения.

Сумская не скрывает, что живет на Лукьяновке — в киевском районе, который часто страдает от российских атак. Знаменитость рассказала, что иногда выбегает с мужем из квартиры под звуки взрывов. Несмотря на это, Ольга не собирается менять место жительства, хотя недавно на Лукьяновке были уничтожены торговый центр и рынок.

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Ольга Сумская
Где живет Ольга Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Мы живем буквально менее чем в километре от эпицентра. Лукьяновка – это наш родной район, наш рынок, все эти здания. Мы выбегали из квартиры под взрывы, садились в лифт. Но это же не впервые. Сколько раз люди восстанавливали торговые места, реставрировали, сколько несли убытки. И все равно все сгорело. Снова и снова бьют именно туда", — поделилась актриса.

Звезда также отметила, что не может променять Киев на более безопасный город из-за личных обстоятельств. Со столицей она неразрывно связана работой. Ольга благодарна украинцам, которые даже в такие тяжелые времена приходят в театр и донатят на сборы.

Ольга Сумская
Ольга Сумская - почему не уезжает / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Не уезжаем, будем просто осторожны, спускаться в паркинг. У нас нет возможности куда-то уезжать, потому что у нас гастроли, у нас работа. И даже в это страшное время люди все равно находят возможность посетить театр, за что мы им чрезвычайно благодарны. Какие-то сборы мы можем собрать вживую", — высказалась Сумская.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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