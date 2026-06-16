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"Мама и папа любят тебя": Харлан родила и показала первое фото ребенка

Кристина Трохимчук
16 июня 2026, 11:18
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Спортсменка поделилась своим счастьем.
Ольга Харлан родила
Ольга Харлан родила / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Харлан

Вы узнаете:

  • Ольга Харлан стала мамой
  • Как назвали ребенка

Украинская саблистка Ольга Харлан сообщила радостную новость. Несколько дней назад она родила ребенка. Первое фото с малышкой появилось в Instagram.

Как стало известно из поста Харлан, ее дочь появилась на свет 14 июня. Малышку назвали красивым именем Арианна.

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"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете", — написала счастливая мама.

Ольга прикрепила первое фото с маленькой ручкой малышки, которая держится за пальцы родителей. В комментариях спортсменку поздравила целая россыпь украинских звезд.

Первое фото дочки Ольги Харлан
Первое фото дочки Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

"Желаю Арианне счастливой судьбы! Это новый прекрасный этап для вашей семьи", — написала Валентина Хамайко.

"Юххху! Поздравляем", — высказался Сергей Притула.

"Магия, поздравляем", — отметилась MamaRika.

"Вот поздравления! Пусть будет счастливенькой и здоровенькой!" — написала Соломия Витвицкая.

"Оля! Поздравляем! Лучшее, что может случиться в жизни", — поделился Юрий Горбунов.

Звезды поздравили Ольгу Харлан с рождением дочери
Звезды поздравили Ольгу Харлан с рождением дочери / скрин из Instagram

Напомним, что в феврале 2026 года Ольга Харлан официально подтвердила свою беременность. Счастливое событие она разделила со своим возлюбленным и женихом, итальянским спортсменом Луиджи Самеле.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Харлан

Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.
За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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