"Я не заядлый холостяк": 54-летний певец-воин рассказал, почему не создал семью

Кратко:
- Главным приоритетом для Положинского остается военная служба
- Александр не исключает возможности когда-нибудь жениться
Украинский музыкант, военнослужащий и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский впервые за долгое время откровенно высказался о своей личной жизни в программе "Утро в большом городе".
Артист, которому сейчас 54 года, признался, что никогда не состоял в официальном браке.
По его словам, в нынешних условиях главным приоритетом для него остается военная служба, поэтому вопросы личной жизни отошли на второй план.
Положинский отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выполнении своих обязанностей и не ставит перед собой цель активно искать отношения. Поэтому создание семьи пока не входит в число его ближайших планов.
"Я не то чтобы заядлый холостяк. Просто так сложилась жизнь. Сейчас, когда ты в армии, как-то вообще не до этого. Самому так легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не самые обеспеченные люди", – подчеркнул музыкант.
Александр добавил, что не исключает возможности когда-нибудь жениться. О своих планах он сказал так: "Я уже, пожалуй, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумная любовь. Я не клянусь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе "ищу жену".
К слову, Положинскому неоднократно приписывали романы с известными певицами, например, с артисткой Bazhana. Однако он не подтверждал эту информацию.
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О персоне: Александр Положинский
Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".
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