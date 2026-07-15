"Я не заядлый холостяк": 54-летний певец-воин рассказал, почему не создал семью

Александр Положинский впервые за долгое время заговорил о личной жизни.

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54-летний певец-воин рассказал, почему до сих пор не создал семью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Кратко:

Главным приоритетом для Положинского остается военная служба

Александр не исключает возможности когда-нибудь жениться

Украинский музыкант, военнослужащий и бывший лидер группы "Тартак" Александр Положинский впервые за долгое время откровенно высказался о своей личной жизни в программе "Утро в большом городе".

Артист, которому сейчас 54 года, признался, что никогда не состоял в официальном браке.

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По его словам, в нынешних условиях главным приоритетом для него остается военная служба, поэтому вопросы личной жизни отошли на второй план.

Положинский отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выполнении своих обязанностей и не ставит перед собой цель активно искать отношения. Поэтому создание семьи пока не входит в число его ближайших планов.

"Я не то чтобы заядлый холостяк. Просто так сложилась жизнь. Сейчас, когда ты в армии, как-то вообще не до этого. Самому так легче. Вы же знаете, что военнослужащие у нас не самые обеспеченные люди", – подчеркнул музыкант.

Александр добавил, что не исключает возможности когда-нибудь жениться. О своих планах он сказал так: "Я уже, пожалуй, не в том возрасте, когда вдруг может накрыть безумная любовь. Я не клянусь, но пока этой любви нет. Я не в поиске, не в статусе "ищу жену".

К слову, Положинскому неоднократно приписывали романы с известными певицами, например, с артисткой Bazhana. Однако он не подтверждал эту информацию.

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О персоне: Александр Положинский Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".

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