"Очень истощен": названа причина смерти звезды "Парка Юрского периода"

В течение последних пяти лет Сэм Нилл боролся с несколькими формами онкологического заболевания.

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Названа причина смерти Сэма Нилла / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samneilltheprop

Кратко:

В 2022 году у Нилла диагностировали редкую форму рака крови

Сэм Нилл прошел многочисленные курсы химиотерапии и иммунотерапии

Появились новые подробности о смерти известного актера Сэма Нилла, который ушел из жизни 13 июля. Лишь спустя некоторое время стали известны обстоятельства, связанные с его тяжелой болезнью.

По словам бывшей возлюбленной артиста, в течение последних пяти лет он боролся с несколькими формами онкологического заболевания. За это время Нилл прошел многочисленные курсы химиотерапии и иммунотерапии.

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Хотя лечение помогало сдерживать развитие болезни и временно улучшало его самочувствие, оно вместе с тем серьезно ослабляло организм актера. Несмотря на длительную борьбу с недугом, спасти жизнь звезде не удалось.

"Он перенес много курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, в конце концов ему удалось победить рак крови, которым он страдал. Однако из-за этого его иммунная система была сильно ослаблена. Думаю, его организм был просто очень истощен, и это вполне понятно", – подчеркнула Лора в эфире Sydney Mornings.

Женщина также рассказала о самочувствии Сэма накануне смерти.

"Последние несколько недель он чувствовал себя плохо. Все, кто его любил, поддерживали его и верили, что он поправится, независимо от того, где находились. Но, думаю, на этот раз его организм уже просто не смог оправиться", – добавила она.

К слову, в 2022 году у Нилла диагностировали редкую форму рака крови.

Сэм Нилл - фильмы и сериалы

Сэм Нилл оставил колоссальный след в кинематографе. За свою многолетнюю карьеру он блестяще сыграл десятки разноплановых ролей. Помимо легендарного "Парка Юрского периода", зрители знают его по культовым картинам "Пианино", "В пасти безумия", "Охота за "Красным Октябрем", фантастическому хоррору "Сквозь горизонт", а также по ролям в популярных сериалах "Острые козырьки" и "Тюдоры".

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Про персону: Сэм Нилл Сэм Нилл - новозеландский актер кино и телевидения, наиболее известный ролью доктора Алана Гранта в фильмах "Парк Юрского периода" и "Парк Юрского периода 3", а также ролью кардинала Томаса Уолси в телесериале "Тюдоры", сообщает Википедия. Офицер Ордена Британской империи.

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