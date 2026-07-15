"Он пригодится": Тина Кароль прокомментировала возможную мобилизацию сына

Кратко:
- Вениамину скоро исполнится 18 лет
- Сын Тины Кароль свободно владеет иностранными языками
Украинская певица Тина Кароль впервые публично поделилась своим отношением к теме возможной мобилизации сына. Артистка призналась, что окончательное решение всегда останется за самим Вениамином.
В интервью проекту "Насправді МАХ" певица рассказала, что вскоре ее сыну исполнится 18 лет. Сейчас молодой человек учится за границей, однако в дальнейшем планирует вернуться в Украину.
По словам Кароль, если Вениамин захочет связать свою жизнь с военной службой, она не станет препятствовать его выбору.
"Что скажет ребенок, то и будет. Он на самом деле умный мальчик, и он пригодится во многих сферах", – подчеркнула исполнительница.
При этом Кароль убеждена, что знания и опыт ее сына будут особенно востребованы в период послевоенного восстановления Украины. Она подчеркнула важность молодого поколения, которое получило качественное образование, свободно владеет иностранными языками и искренне связывает свое будущее с родной страной.
"Я всегда верила, что представлять Украину должны люди, которые свободно говорят на английском, свободно говорят на других языках. Он говорит. Те люди, которые имели возможность учиться и в Украине, и за рубежом, которые любят свою страну, говорят на украинском. Я уверена в Украине. Эта война породила искреннее желание создать свою идеальную страну. Я верю в это", – отметила Кароль.
Напомним, Вениамин - сын Тины Кароль и продюсера Евгения Огира. В 2013 году супруг певицы скончался после продолжительной борьбы с раком желудка.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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