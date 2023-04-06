"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в России

Ани Лорак откровенно рассказала об отмене концертов в России и скандале с финансированием якобы ВСУ.

Ани Лорак / скриншот

Певица Ани Лорак попала в настоящий скандал из-за своей позиции о войне в Украине, которую устроила Россия.

Скандал в РФ с отменой ее концертов из-за якобы помощи ВСУ набирает обороты.

В интервью российскому шоу "Алена, блин!" на YouTube 44-летняя исполнительница рассказала, что она думает об отменах своих концертов в российских городах на фоне слухов о финансировании украинских военных в войне с российскими оккупантами.

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"Когда дело дошло до очевидной клеветы… Надо что-то говорить. Люди пользуются этой ситуацией. Я не могу помогать военным, на военные нужды, потому что у меня нет этого в природе. Этого не будет никогда. Я хочу держаться подальше от этого. Я человек, который живет в своем мире", — сказала Лорак, которая продолжает строить карьеру в стране-агресоре и дружить с пропагандистами.

Отмена концертов Лорак в России

Стоит отметить, что недавно Ани Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи".

По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой. Позже оказалось, что она помогала людям, который пострадали от российской агрессии.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

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