УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в России

6 апреля 2023, 17:58
Ани Лорак откровенно рассказала об отмене концертов в России и скандале с финансированием якобы ВСУ.
Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот

Певица Ани Лорак попала в настоящий скандал из-за своей позиции о войне в Украине, которую устроила Россия.

Скандал в РФ с отменой ее концертов из-за якобы помощи ВСУ набирает обороты.

В интервью российскому шоу "Алена, блин!" на YouTube 44-летняя исполнительница рассказала, что она думает об отменах своих концертов в российских городах на фоне слухов о финансировании украинских военных в войне с российскими оккупантами.

видео дня

"Когда дело дошло до очевидной клеветы… Надо что-то говорить. Люди пользуются этой ситуацией. Я не могу помогать военным, на военные нужды, потому что у меня нет этого в природе. Этого не будет никогда. Я хочу держаться подальше от этого. Я человек, который живет в своем мире", — сказала Лорак, которая продолжает строить карьеру в стране-агресоре и дружить с пропагандистами.

Отмена концертов Лорак в России

Стоит отметить, что недавно Ани Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи".

По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой. Позже оказалось, что она помогала людям, который пострадали от российской агрессии.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

Читайте также:

война в Украине Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в России

17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

Реклама
16:41

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

15:59

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

15:31

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

15:08

Суд принял решение: Остап Ступка арестован за пьяное ДТПВидео

15:07

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

15:00

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

14:57

Лидер Китая Си Цзиньпинь откровенно высказался о войне в Украине и призвал РФ к переговорамВидео

14:56

Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем ОсадчейВидео

Реклама
14:55

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

14:53

Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

14:51

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТОВидео

14:47

Argentem Creek Partners не оставляют попыток осуществить рейдерский захват терминала в Одессе актуально

14:42

Россияне набросились на Басту и требуют отменить его концерты за слова о войнеВидео

14:25

Жена Тищенко шокировала минимальными параметрами

14:22

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:00

Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера – ДаниловВидео

13:56

Ломаченко растекся в подхалимстве УПЦ МП и получил лайк от УсикаВидео

13:53

"Это просто дно и ложь": победительница "Холостяка" жестко вывела Топольского на чистую водуВидео

13:30

Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат

13:20

"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатораВидео

13:14

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала разводВидео

12:56

"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналистВидео

12:44

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекраВидео

12:21

Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в УкраинеВидео

12:12

Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платьеВидео

12:07

Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении в войнеВидео

12:06

Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

12:04

Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

Реклама
11:58

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

11:50

У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

11:43

Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

11:35

"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смертьВидео

11:15

Гороскоп на завтра 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

11:13

Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МПВидео

11:08

У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка БританииВидео

11:05

Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходыВидео

11:00

"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" ТатарскогоВидео

10:40

Тайные знаки внимания мужчин: признаки, что вы ему очень нравитесь

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять