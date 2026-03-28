"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видео

Кратко:
- О чем говорит Лерчек
- Кто мешал ей пройти обследование
Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, расплакалась на новом видео.
Как пишут российские пропагандисты, в видео, которое шерят социальные сети, Лерчек в слезах говорит о том, что ей не давали права на медицинскую помощь.
По словам адвоката молодой женщины, следствие семь месяцев оставалось равнодушным к мольбам больной женщины. Сейчас же она из последних сил старается бороться за жизнь, чтобы не оставить без матери четырех детей.
"Хотелось еще бы добавить, что если бы тогда разрешили сходить к врачу хотя бы один раз, тогда бы мне сказали, что рак у меня хотя бы на какой-то другой стадии, хотя бы на первой. Сейчас очень сложно, потому что метастазы в ногах не дают мне правильно передвигаться, я не могу держать ребенка на руках, я плохо хожу. Я чувствую себя каким-то инвалидом… Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить! Понятно, что я буду бороться до конца, но эти господа отняли у меня драгоценное время", — рыдает Валерия.
Лерчек плачет на видео:
"Мне Никита Витальевич (следователь, — прим. ред.) разрешил съездить в государственную — это вообще сейчас будет цирк полный! Он сказал, что записаться туда мы можем только при нем, потому что я не могу пользоваться интернетом и мне запрещено пользоваться Госуслугами. Мы открыли их и нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет.
Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла. Никита Витальевич сказал, что мы сами выбрали такое место. Далее я просто продолжала принимать обезболивающие препараты", — говорит Чекалина.
Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.
Напомним, что сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.
Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.
