Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видео

Алена Кюпели
28 марта 2026, 10:48
Российская больная блогерша Лерчек плачет за утраченным временем на новом видео.
Лерчек онкология
Лерчек сильно больная и в РФ ей не дали пройти обследование вовремя

Кратко:

  • О чем говорит Лерчек
  • Кто мешал ей пройти обследование

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая болеет раком желудка четвертой степени, расплакалась на новом видео.

Как пишут российские пропагандисты, в видео, которое шерят социальные сети, Лерчек в слезах говорит о том, что ей не давали права на медицинскую помощь.

По словам адвоката молодой женщины, следствие семь месяцев оставалось равнодушным к мольбам больной женщины. Сейчас же она из последних сил старается бороться за жизнь, чтобы не оставить без матери четырех детей.

"Хотелось еще бы добавить, что если бы тогда разрешили сходить к врачу хотя бы один раз, тогда бы мне сказали, что рак у меня хотя бы на какой-то другой стадии, хотя бы на первой. Сейчас очень сложно, потому что метастазы в ногах не дают мне правильно передвигаться, я не могу держать ребенка на руках, я плохо хожу. Я чувствую себя каким-то инвалидом… Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить! Понятно, что я буду бороться до конца, но эти господа отняли у меня драгоценное время", — рыдает Валерия.

Лерчек плачет на видео:

Лерчек обвиняет российское правосудие
Лерчек обвиняет российское правосудие

"Мне Никита Витальевич (следователь, — прим. ред.) разрешил съездить в государственную — это вообще сейчас будет цирк полный! Он сказал, что записаться туда мы можем только при нем, потому что я не могу пользоваться интернетом и мне запрещено пользоваться Госуслугами. Мы открыли их и нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет.

Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла. Никита Витальевич сказал, что мы сами выбрали такое место. Далее я просто продолжала принимать обезболивающие препараты", — говорит Чекалина.

Лерчек
Лерчек / фото: t.me/ler_chek_official

Отметим, что российская блогерша Лерчек страдает от четвертой стадии рака желудка с метастазами в ноги, легкие, мозг. Девушка была под домашним арестом и не смогла вовремя пройти обследование.

Напомним, что сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский музыкальный продюсер и музыкант Владимир Киселев назвал путинистку Ксению Собчак "исчадием" и еще пару-тройкой нелестных эпитетов.

Кроме того, 27 марта стало известно о том, что скончался 15-летний сын инвестора и филантропа Рональда Перельмана и психиатра доктора Анны Чапман.

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять