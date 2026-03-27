Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

Рональд Перельман потерял своего 15-летнего сына.

https://stars.glavred.info/amerikanskiy-millioner-i-populyarnaya-psiholog-poteryali-15-letnego-syna-10752392.html Ссылка скопирована

Умер сын миллионера Рональда Перельмана

Кратко:

От чего скончался сын миллионера

Что о нем известно

Сегодня, 27 марта стало известно о том, что скончался 15-летний сын инвестора и филантропа Рональда Перельмана и психиатра доктора Анны Чапман.

Как пишет Page Six, по имеющимся данным, одарённый подросток умер во вторник вечером на острове Сен-Мартен. Предполагается, что его смерть связана с давней проблемой со здоровьем.

видео дня

Представитель Перельмана отказался от комментариев.

"Он был добрым, умным ребёнком", — сказал источник. "Очень умным — он был сыном своего отца".

83-летний миллиардер, владеющий холдинговой компанией MacAndrews & Forbes, и Чапман поженились в 2010 году. В том же году они объявили о том, что ждут Оскара от суррогатной матери.

"На пути к этому моменту у нас были некоторые трудности, и мы оба в восторге", — сказала Чапман тогда.

"Они оба давно хотели ребенка", — сказал нам тогда источник. "Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым и довольным".

Перельман сколотил состояние в 1980-х годах благодаря инвестициям, возможно, наиболее известным из которых является бренд средств по уходу за волосами Revlon, и стал одним из ведущих филантропов города.

Среди учреждений, носящих имя Рональда О. Перельмана, — Центр неотложной помощи и отделение дерматологии NYU Langone Health, Институт сердца в NewYork-Presbyterian и Центр репродуктивной медицины в Weill Cornell.

В 2012 году Перельман и Чапман стали родителями второго ребенка с помощью суррогатной матери.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Рональд Перельман Рональд Перельман - американский банкир, бизнесмен, инвестор и филантроп. Компания MacAndrews & Forbes Incorporated инвестировала в компании, имеющие интересы в таких отраслях, как продукты питания, сигары, лакрица, косметика, автомобили, фотография, телевидение, товары для кемпинга, безопасность, игры, ювелирные изделия, банки и издательство комиксов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред