Американский миллионер и популярная психолог потеряли 15-летнего сына

Сегодня, 27 марта стало известно о том, что скончался 15-летний сын инвестора и филантропа Рональда Перельмана и психиатра доктора Анны Чапман.
Как пишет Page Six, по имеющимся данным, одарённый подросток умер во вторник вечером на острове Сен-Мартен. Предполагается, что его смерть связана с давней проблемой со здоровьем.
Представитель Перельмана отказался от комментариев.
"Он был добрым, умным ребёнком", — сказал источник. "Очень умным — он был сыном своего отца".
83-летний миллиардер, владеющий холдинговой компанией MacAndrews & Forbes, и Чапман поженились в 2010 году. В том же году они объявили о том, что ждут Оскара от суррогатной матери.
"На пути к этому моменту у нас были некоторые трудности, и мы оба в восторге", — сказала Чапман тогда.
"Они оба давно хотели ребенка", — сказал нам тогда источник. "Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым и довольным".
Перельман сколотил состояние в 1980-х годах благодаря инвестициям, возможно, наиболее известным из которых является бренд средств по уходу за волосами Revlon, и стал одним из ведущих филантропов города.
Среди учреждений, носящих имя Рональда О. Перельмана, — Центр неотложной помощи и отделение дерматологии NYU Langone Health, Институт сердца в NewYork-Presbyterian и Центр репродуктивной медицины в Weill Cornell.
В 2012 году Перельман и Чапман стали родителями второго ребенка с помощью суррогатной матери.
О персоне: Рональд Перельман
Рональд Перельман - американский банкир, бизнесмен, инвестор и филантроп. Компания MacAndrews & Forbes Incorporated инвестировала в компании, имеющие интересы в таких отраслях, как продукты питания, сигары, лакрица, косметика, автомобили, фотография, телевидение, товары для кемпинга, безопасность, игры, ювелирные изделия, банки и издательство комиксов.
