"Я лох года": российскую телеведущую, которая поддержала войну в Украине, развели на деньги

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла крупную сумму денег.
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая выступила в поддержку военного вторжения РФ в Украину, стала жертвой мошенников.
В своем Telegram-канале она сорвалась на ругательства, обвинив в произошедшем себя
"Я ЛОХ года! Прошу выдать мне медаль. Развели как… Как…. На 180 тысяч. С…ка", - рассказала подписчикам Кудрявцева.
Кудрявцева ограничилась лишь этим заявлением, не став вдаваться в подробности.
Напомним, ранее звестный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.
Также мы писали, что экс-футболист сборной России Владислав Радимов выступил со скандальным заявлением. Он потребовал провести интеграцию клубов из оккупированных регионов Украины в первенство России.
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