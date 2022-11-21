"Я лох года": российскую телеведущую, которая поддержала войну в Украине, развели на деньги

Российскую телеведущую, которая поддержала войну, развели на деньги / instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая выступила в поддержку военного вторжения РФ в Украину, стала жертвой мошенников.

В своем Telegram-канале она сорвалась на ругательства, обвинив в произошедшем себя

"Я ЛОХ года! Прошу выдать мне медаль. Развели как… Как…. На 180 тысяч. С…ка", - рассказала подписчикам Кудрявцева.

Кудрявцева ограничилась лишь этим заявлением, не став вдаваться в подробности.

Напомним, ранее звестный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Также мы писали, что экс-футболист сборной России Владислав Радимов выступил со скандальным заявлением. Он потребовал провести интеграцию клубов из оккупированных регионов Украины в первенство России.

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