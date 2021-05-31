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"Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию

31 мая 2021, 17:14

Ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин озадачил поклонников.

Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин / instagram.com/ruslan_senichkin/

Украинский телеведущий на 1+1 Руслан Сеничкин заинтриговал своих подписчиков необычного характера фото. Телеведущий не только обучился анцам на шоу Танці з зірками, но и давно постиг высший уровень иронии и юмора, чем частпо пользуется.

Ведущий шоу Сніданок с 1+1 запечатлелся с троллейбусом, и туманно заговорил о переменах в жизни. Поклонники оказались заинтриованными тем, что их любимец сидит теперь зарулем троллейбуса, но пока он не объяснил, была это съемка, или нечто большее.

"Немного страшно, но я готов к большим переменам в жизни. Всегда. Всем поблагодарю, никого не забуду. Пс. Может открою собственное АО: Украинские троллейбусные авиалинии", - пишет он.

Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин / instagram.com/ruslan_senichkin/
Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин / instagram.com/ruslan_senichkin/
Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин / instagram.com/ruslan_senichkin/
Руслан Сеничкин
Руслан Сеничкин / instagram.com/ruslan_senichkin/

"Удачи", "Круто! Я тоже себя морально настраиваю, когда нужно быть готовым к большим изменениям. Иначе я не буду готов", "Где же Вы были в локдаун))?", "Руслан без вас утро беде неранок оставайтесь с Людой", "Нет, лучше оставайтесь на телевидении)) и там Вам карьерного роста и творческих перемен!), "Мечта сбылась", "На каком Вы маршруте?", - пишут ему в комментариях.

Напомним, что с 30 августа 2010 року руслан Сеничкин ведет шоу Сныданок з 1+1.

Он успел не только принять участие в Танцях з зірками, но и написать несколько книг, в том числе кулинарные "Сніданки: Зима. Весна. Літо. Осінь" и "Сніданки для дітей". А также приходил на шоу Голос раїни, но к нему не повернулся ни один тренер на слепых прослушиваниях.

Все выпуски проекта Сніданок на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Руслан Сеничкин Сніданок з 1+1
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