"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

Новоизбранная "Миссис Крым" Ольга Валеева, чья колоритная внешность взбудоражила сеть, оказалась не готова к волне негатива в свой адрес. Женщина заявила, что люди жестоки и просто не умеют смотреть на красоту под другим углом, пишет Таблоид.

Как призналась 34-летняя Ольга, в первый день она не находила себе места и не спала всю ночь.

"Все снимки, попавшие в соцсети, самые неудачные в моей жизни! На фото подобран какой-то ракурс, при котором я кажусь втрое больше!", - рассказала она.

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"Очень жаль, что люди такие жестокие и злые. Но одно могу сказать точно, что те, кто пишет гадость, точно не счастливы, не имеют нормальной личной жизни, недовольны. Каждая хотела бы оказаться на моем месте, принять участие в конкурсе красоты, выйти на сцену в красивом платье и, тем более, быть победительницей и унести свою корону! Но каждая ли способна это сделать?", - возмутилась Валеева.

"Миссис" подчеркнула, что она - человек сильный по характеру и морально устойчивый. По ее мнению, слабую девушку такая травля могла бы даже довести до суицида.

"Люди не привыкли смотреть на красоту под другим углом. Вся критика, которая сейчас упала в мой адрес, рухнула из-за моей неординарной внешности. Да, у меня много тату на теле. Да, у меня яркие рыжие волосы. Да, у меня, как и у большинства девушек сейчас, увеличенные губы. К слову, они не такие большие. Но это не мешает мне быть талантливой и красивой!", - подчеркнула она.

Напомним, ранее российская актриса Оксана Фандера, которая родилась в Одессе, опубликовала фото украинского флага и процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное ее родному городу.