"Взяла и плюнула на Россию": путинская певица Надежда Бабкина наехала на Пугачеву

Бабкина и Пугачева / соцсети

После вторжения России в Украину Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль и столкнулись с волной хейта от сторонников Путина и его диктаторской пропаганды.

Певица Надежда Бабкина присоединилась к резким высказыванием в адрес Пугачевой и обвинила "примадонну", которая покинула РФ.

В одном из интервью Бабкина заявила, что Пугачева "плюнула" в страну из-за границы.

"Я не знаю, как можно, получив от страны, в которой ты родился, воспитывался, зарабатывал бешеные деньги, потом взять и плюнуть из-за границы. Так не должно быть. Тогда начинаешь рассуждать, как это формировалось. Что впереди, одни деньги, что ли?...Это же так мелко", – высказалась в сторону Пугачевой путинистка Бабкина.

Галкин и Пугачева уехали из РФ

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Журналистка Ксения Собчак высказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина. Она считает, что шоумену уже закрыт путь в Россию.

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