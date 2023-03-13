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Вздрогнула и закричала: российскую актрису заплевали прямо на сцене

13 марта 2023, 21:04
На Юлию Михалкову сразу после спектакля плюнул её коллега Роман Богданов.
Юлия Михалкова
Юлию Михалкову обплевали на сцене / Коллаж фото Instagram

Российская актриса Юлия Михалкова, которая известна как бывшая участница "Уральских пельменей", получила плевок в лицо прямо на сцене. Её опозорил коллега по спектаклю Роман Богданов. Об этом сообщают росСМИ.

Эпичная сцена получилась уже после спектакля "Отдам бывшего в хорошие руки", когда актеры вышли на поклон к зрителям. Изначально актеры держались за руки, но после поклона Роман набрал в рот воды и выплюнул её прямо в лицо Михалковой.

Всё это произошло на глазах у зрителей под бурные овации. Михалкова явно не ожидала такого жеста. От неожиданности она вздрогнула и даже закричала. Зрителям показалось это довольно смешно.

видео дня

Однако пока неизвестно, сделал это актер из-за злости или это была заранее спланированная сцена.

Юлия Михалкова
Юлию Михалкову обплевали на сцене / скриншот из видео

Напомним, ранее 55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.

Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.

Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.

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