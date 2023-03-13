Вздрогнула и закричала: российскую актрису заплевали прямо на сцене

На Юлию Михалкову сразу после спектакля плюнул её коллега Роман Богданов.

Юлию Михалкову обплевали на сцене / Коллаж фото Instagram

Российская актриса Юлия Михалкова, которая известна как бывшая участница "Уральских пельменей", получила плевок в лицо прямо на сцене. Её опозорил коллега по спектаклю Роман Богданов. Об этом сообщают росСМИ.

Эпичная сцена получилась уже после спектакля "Отдам бывшего в хорошие руки", когда актеры вышли на поклон к зрителям. Изначально актеры держались за руки, но после поклона Роман набрал в рот воды и выплюнул её прямо в лицо Михалковой.

Всё это произошло на глазах у зрителей под бурные овации. Михалкова явно не ожидала такого жеста. От неожиданности она вздрогнула и даже закричала. Зрителям показалось это довольно смешно.

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Однако пока неизвестно, сделал это актер из-за злости или это была заранее спланированная сцена.

Юлию Михалкову обплевали на сцене / скриншот из видео

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