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Вызвали скорую: во Львове побили известного блогера, который снимал видео

Алена Кюпели
19 мая 2024, 16:15
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Прохожим не понравилось то, как выглядит блогер.
На известного блогера напали посреди улицы
На известного блогера напали посреди улицы / Коллаж Главред, фото Instagram/niolas_karma_official

На известного украинского блогера Николаса Карму, который славится своими видео в TikTok, напали в самом сердце Львова.

Ситуация случилась, когда молодой мужчина делал свою работу. Как написал он на своей странице в Instagram, двое молодых людей начали агрессивно вести себя и оскорбляли блогера. "Мне не нравятся твои тиктоки, я считаю, ты гейской натуры. Мне не нравятся такие люди (неценз.)".

"Я, как обычно, снимал видео, когда проходил, услышал от этих парней себе вдогонку неприятные возгласы. Это было очень агрессивно, ненормативная лексика, рядом было очень много людей, дети. Я вернулся, чтобы объяснить, что, несмотря на то, что я им могу не нравиться, так нехорошо выражаться, а дальше вы все видели", - поделился парень.

видео дня

Во Львове напали на известного блогера:

Во Львове напали на блогера
Во Львове напали на блогера / Скриншот Телеграм

По его словам, ему забрызгали глаза газовым баллончиком.

На Николаса Карму напали во Львове
На Николаса Карму напали во Львове / Скриншот Instagram/nicolas_karma_official

Известно, что Карме пришлось вызывать скорую, где ему оказали первую медицинскую помощь. Кроме того, он написал заявление в полицию, а Николасу Карми пришлось вызвать скорую. Тиктокер поделился, что медики оказали ему первую медицинскую помощь, сейчас он чувствует себя хорошо. Также блогер уже написал заявление в полицию, а правоохранители идентифицировали личности нападающих.

Напомним, ранее блогерша Татьяна Претнкович и ее бойфренд Андрей Гонковский, который оскандалился своей поездкой на Мальдивы, под предлогом участия в конференции в Польше, отряхнулась от недавнего скандала и продолжает активно продавать свои услуги и товары в Украине.

Ранее также украинский тик-токер и комик Влад Шевченко в День матери сообщил поклонникам неожиданную новость - скоро он и его жена Анастасия впервые станут родителями.

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