Вытравливать придется долго: продюсер рассказал, почему украинский шоубиз проигрывает российскому

Те, кто оглядываются на Россию в творчестве, точно проиграют, считает Денис Путинцев / УНИАН

Украинский шоу-бизнес не должен ставить перед собой задачу победить российский. Наши музыканты должны думать о мировом музыкальном рынке. При этом украинский шоубиз очень долго находился под влиянием России, и вытравливать последствия ее влияния придется долго. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

По его словам, невозможно за несколько месяцев или даже год попасть в глобальную историю мирового уровня, и причин этому множество - экономические, социальные, культурологические.

"Украинский шоу-бизнес продолжает проигрывать российскому во многом: в финансах, в размере аудитории (наша страна попросту меньше, чем РФ), у нас не налажены механизмы работы с артистами и правовая сфера, у нас гораздо меньше залов, где можно качественно выступать артистам, которые работают вживую. У нас немного и реально платежеспособного народа, готового платить за развлечения – наш народ, прежде всего, будет платить за хлеб, а уж потом за зрелища", - объяснил Путинцев.

Однако, несмотря на это в Украине есть огромный пласт разноплановой музыки, начиная с классической и фольклорной, заканчивая – ультрасовременной андеграундной.

"Развитие и внутренняя конкурентная борьба не прекращается, даже в период коронакризиса. Даже те, кто чисто по коммерческим причинам пишут для российских артистов, развивают украинскую музыку: как Робин Гуд, который забирает деньги у богатых и отдает их бедным, мальчик-звукорежиссер, который сделал талантливую аранжировку, например, Киркорову, завтра напишет классный трек с Alyona Alyona или проектом Kalush", - считает продюсер.

Читайте такжеИзвестный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни"Однако я бы не ставил перед нашим шоубизом задачу победить – я бы ставил задачу стать самодостаточной единицей на мировом уровне и перестать соревноваться с Россией, начав думать о мировом музыкальном рынке. У нас уже сейчас для этого есть всё. А Россия пусть себе варится в собственном соку с "басковыми" и "киркоровыми", которые уже еле передвигаются, но все еще пытаются играть роль поп-кумиров и поп-королей. Украинские артисты должны жить мировыми трендами. Те, кто оглядываются на Россию в творчестве, точно проиграют", - резюмировал продюсер.

Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.