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Вытравливать придется долго: продюсер рассказал, почему украинский шоубиз проигрывает российскому

19 июня 2021, 03:50
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Россия пусть себе варится в собственном соку с "басковыми" и "киркоровыми", которые уже еле передвигаются, но все еще пытаются играть роль поп-кумиров.

Денис Путинцев
Те, кто оглядываются на Россию в творчестве, точно проиграют, считает Денис Путинцев / УНИАН

Украинский шоу-бизнес не должен ставить перед собой задачу победить российский. Наши музыканты должны думать о мировом музыкальном рынке. При этом украинский шоубиз очень долго находился под влиянием России, и вытравливать последствия ее влияния придется долго. Такое мнение озвучил продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев во время чата на Главреде.

По его словам, невозможно за несколько месяцев или даже год попасть в глобальную историю мирового уровня, и причин этому множество - экономические, социальные, культурологические.

"Украинский шоу-бизнес продолжает проигрывать российскому во многом: в финансах, в размере аудитории (наша страна попросту меньше, чем РФ), у нас не налажены механизмы работы с артистами и правовая сфера, у нас гораздо меньше залов, где можно качественно выступать артистам, которые работают вживую. У нас немного и реально платежеспособного народа, готового платить за развлечения – наш народ, прежде всего, будет платить за хлеб, а уж потом за зрелища", - объяснил Путинцев.

Однако, несмотря на это в Украине есть огромный пласт разноплановой музыки, начиная с классической и фольклорной, заканчивая – ультрасовременной андеграундной.

"Развитие и внутренняя конкурентная борьба не прекращается, даже в период коронакризиса. Даже те, кто чисто по коммерческим причинам пишут для российских артистов, развивают украинскую музыку: как Робин Гуд, который забирает деньги у богатых и отдает их бедным, мальчик-звукорежиссер, который сделал талантливую аранжировку, например, Киркорову, завтра напишет классный трек с Alyona Alyona или проектом Kalush", - считает продюсер.

Читайте такжеИзвестный продюсер объяснил, почему в Украине не прижились патриотические песни"Однако я бы не ставил перед нашим шоубизом задачу победить – я бы ставил задачу стать самодостаточной единицей на мировом уровне и перестать соревноваться с Россией, начав думать о мировом музыкальном рынке. У нас уже сейчас для этого есть всё. А Россия пусть себе варится в собственном соку с "басковыми" и "киркоровыми", которые уже еле передвигаются, но все еще пытаются играть роль поп-кумиров и поп-королей. Украинские артисты должны жить мировыми трендами. Те, кто оглядываются на Россию в творчестве, точно проиграют", - резюмировал продюсер.

Как сообщал Главред, продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев рассказал, что после введения языковых квот украинской музыки на радио и телевидении стало больше. Кроме того, постепенно она стала подниматься на более высокий уровень. Поэтому, по его мнению, данное решение было правильным шагом.

Филипп Киркоров Денис Путинцев Alyona Alyona новости шоу бизнеса
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