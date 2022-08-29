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Выступающий за аннексию Крыма Валерий Сюткин убрал украинскую столицу из своего хита

29 августа 2022, 16:38

"Стиляга из Москвы" поддержал войну в Украине.

Валерий Сюткин
Валерий Сюткин убрал Киев из песни Московский бит / instagram.com/syutkin_valeriy

Российский певец, бывший солист группы Браво, Валерий Сюткин более полугода молчал относительно войны в Украине.

Впрочем, сопротивления военной политике страны-агрессора от него никто не ожидал - в 2014 году певец поддержал аннексию Крыма, которую назвал "восстановлением исторической справедливости".

Поэтому, когда на одном из своих концертов Сюткин убрал Киев из припева песни Московский бит, никто не удивился. Так ранее в тексте упоминались "Киев и Магадан", а недавно певец заменил украинскую столицу на Сочи.

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Издание Главком утверждает, что во время концерта эта метаморфоза сильно возмутила поклонников старых хитов группы Браво, которые считают, что классика не должна меняться.

Сюткин пока не комментировал свое решение изменить текст песни. В 2016 году певец был внесен в базу Миротворец.

Ранее украинская певица Мария Бурмака раскритиковала Папу Римского Франциска, который назвал воинственную рашистку и дочь идеолога российского фашизма Александра Дугина Дарью "невинной жертвой войны".

Украинская певица Даша Астафьева, которая и сама активно занялась волонтерством, показала украинца, который перевел в помощь армии фантастическую сумму.

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