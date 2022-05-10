"Выехала за границу с детьми и заблокировала меня": Остапчук рассказал о новом скандале с экс-женой

Елена Войтенко и Владимир Остапчук / Новый канал

Ведущий Владимир Остапчук не смог наладить общение с бывшей женой даже во время войны. Елена Войченко отказалась ехать с ним в первый день войны и впоследствии заблокировала его.

Шоумен рассказал, что когда проснулся 24 февраля в 5 часов от взрывов, вместе с женой Кристиной стал собираться уезжать. Тогда жена предложила позвонить Елене Войченко, чтобы ехать вместе.

"Я звоню – сбрасывает. Еще раз звоню, на соцсетях я был заблокирован, после этого я пишу прямо на почту. Лена, говорю, началась война, сейчас мы уезжаем, Кристина на своей машине я на своей, я забираю тебя и детей. У меня до сих пор это такая история… Мы не договорились с ней", – признался Владимир в программе Зірковий шлях.

"Война – это штука, которая очень четко показывает людей. И в те моменты, когда нужно сплачиваться и думать о будущем, то, как обезопасить самых любимых людей, некоторые делают не очень хорошо. Они уехали, Елена отказалась ехать с нами. Она разблокировала, я сказал: все что потом, решим потом, сейчас началась война, надо уезжать. После этого они уехали в Умань к родителям", – добавил ведущий.

Уже через 2 – 3 дня в переписке Остапчук понял, что его экс-жена и дети на западе Украины. Потом и сама Елена призналась, что уезжает за границу, после чего они встретились ночью.

"Я приехал ночью, где-то 11 часов вечера, увидел Эмилию, Эвана, последний раз их обнял, передал некоторые вещи материальные и она уехала за границу. И после этого заблокировала меня. Я звоню по 3 – 4 раза в день на разные мессенджеры и она не отвечает, или игнорирует, или "ограниченное принятие звонков"", – заявил телеведущий.

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Владимир рассказал, что планшет его дочери привязан к телефону. Только так он смог понять, что скорее всего его дети сейчас в Канаде.

"Не было нормального общения, особенно после того, как все началось в войну, когда она уехала за границу и не дала возможности, чтобы у детей был отец. После войны разберемся", - добавил ведущий.

Развод Владимира Остапчук и Елены Войченко - что известно

Ранее Владимр Остапчук обвинил Елену Войченко в сокрытии детей - она не давала ему с ними общаться.

Как известно, Остапчук расстался с Еленой после шоу Танці з зірками 2019. Тогда он поссорился со своей партнершей Илоной Гвоздевой.

В августе 2020 Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк на их годовщину, но поженились они после того, как переболели коронавирусом.

В декабре 2020 Остапчук рассказал, что бывшая жена не дала ему поздравить детей с Новым годом.

В апреле 2021 года Остапчук уже заявлял, что не знает, где пребывают его дети. По словам шоумена, он платит алименты и отплачивает их обучение.

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