"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

Марув совершает робкие попытки восстановить свою популярность, но выпускает "продукт", ориентированный на страну-агрессора.

https://stars.glavred.info/vybrala-svoy-vektor-razvitiya-maruv-planiruet-vernutsya-v-rf-smi-10507252.html Ссылка скопирована

Maruv планирует возвращение в Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maruvofficial

Певица украинского происхождения Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) никогда публично не высказывалась относительно войны в Украине. До вторжения страны-агрессора она была лояльна к рф, где пыталась построить музыкальную карьеру - украинскую сцену она ругала.

Более года Марув хранила полное молчание, однако сейчас она вновь стала выпускать музыку. Треки под официальным псевдонимом и под своим альтер-эго Sharlotta Ututu она активно продвигает на площадках страны-агрессора, вероятно, с целью вернуться туда в скором времени.

Об этом заявил Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. Путем нехитрых вычислений блогер пришел к тому, что сотрудничество певицы-молчуньи с организациями рф автоматически делает ее спонсором войны.

видео дня

"То есть команда MARUV вкладывает средства в рекламу на российской платформе. Мы понимаем, что налоги идут в страну-агрессорку, а затем из этих налогов высчитываются средства и летят ракеты на Украину. То есть можно абсолютно официально сказать, что певица MARUV сейчас таким образом поддерживает деньгами российский террор против своей же родины", - рассказывает Беспалов про сотрудничество Корсун с "Вконтакте".

Заявления про нынешнее местопребывание Марув строятся лишь на его догадках, однако блогер убежден, что певица, по примеру Оксаны Байрак, Анны Асти, Ани Лорак и пр., очень скоро всплывет в стране на болотах.

"Возможно, совсем скоро увидим артистку на одной из российских музыкальных премий... Аня Корсун наконец выбрала свою позицию, выбрала свой вектор развития как российской певицы украинского происхождения. MARUV возвращается на российскую сцену. Именно поэтому появились релизы на русском, активная реклама в "Вконтакте", - считает Беспалов.

Ранее пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую. Первую леди якобы "уличили" в покупке драгоценностей на сумму более миллиона долларов, а также в грубом отношении с обслуживающим персоналом.

Также "кавказская пленница" Наталья Варлей выдала дичь про оккупированный Донбасс. Нескладной, плохо продуманной ложью актриса оправдывает войну в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.