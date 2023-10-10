УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

Анна Подгорная
10 октября 2023, 22:34 обновлено 10 октября, 22:35
Марув совершает робкие попытки восстановить свою популярность, но выпускает "продукт", ориентированный на страну-агрессора.
Maruv
Maruv планирует возвращение в Россию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maruvofficial

Певица украинского происхождения Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) никогда публично не высказывалась относительно войны в Украине. До вторжения страны-агрессора она была лояльна к рф, где пыталась построить музыкальную карьеру - украинскую сцену она ругала.

Более года Марув хранила полное молчание, однако сейчас она вновь стала выпускать музыку. Треки под официальным псевдонимом и под своим альтер-эго Sharlotta Ututu она активно продвигает на площадках страны-агрессора, вероятно, с целью вернуться туда в скором времени.

Об этом заявил Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. Путем нехитрых вычислений блогер пришел к тому, что сотрудничество певицы-молчуньи с организациями рф автоматически делает ее спонсором войны.

видео дня

"То есть команда MARUV вкладывает средства в рекламу на российской платформе. Мы понимаем, что налоги идут в страну-агрессорку, а затем из этих налогов высчитываются средства и летят ракеты на Украину. То есть можно абсолютно официально сказать, что певица MARUV сейчас таким образом поддерживает деньгами российский террор против своей же родины", - рассказывает Беспалов про сотрудничество Корсун с "Вконтакте".

Заявления про нынешнее местопребывание Марув строятся лишь на его догадках, однако блогер убежден, что певица, по примеру Оксаны Байрак, Анны Асти, Ани Лорак и пр., очень скоро всплывет в стране на болотах.

"Возможно, совсем скоро увидим артистку на одной из российских музыкальных премий... Аня Корсун наконец выбрала свою позицию, выбрала свой вектор развития как российской певицы украинского происхождения. MARUV возвращается на российскую сцену. Именно поэтому появились релизы на русском, активная реклама в "Вконтакте", - считает Беспалов.

Ранее пропагандисты опозорились фейком про Елену Зеленскую. Первую леди якобы "уличили" в покупке драгоценностей на сумму более миллиона долларов, а также в грубом отношении с обслуживающим персоналом.

Также "кавказская пленница" Наталья Варлей выдала дичь про оккупированный Донбасс. Нескладной, плохо продуманной ложью актриса оправдывает войну в Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Maruv Анна Корсун новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

22:41 Мир
Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

21:20 Политика
РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

19:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:41

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

22:41

Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди

22:34

"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

22:13

ПВО и снаряды: Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ

21:43

"Сюрреалистическая картинка": Брежнева ушла от Меладзе из-за его юной любовницыВидео

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
21:20

Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

20:55

"Все было спланировано": в ГУР рассказали, какое украинское оружие РФ передала ХАМАСу

20:22

Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит

20:20

Ударят морозы: в Украине температура воздуха опустится ниже 0

Реклама
19:59

"Армия Украины должна воевать асимметрично": эксперт рассказал о возможностях россиянВидео

19:51

РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

19:34

Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

19:26

В сети появилось фото любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела

19:12

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

19:10

Судьба ATACMS для Украинымнение

18:57

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

18:37

"Украинцы - недобитое зло": пленный комбат РФ Шайтан оказался "звездой" росТВ

18:34

Блогерша превратила лицо в "надувную подушку": ищет деньги на "скулы"

18:25

Умер украинский актер-коллаборант, получивший награду от Путина

18:14

Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

Реклама
18:05

На каком боку лучше спать: несложные советы, которые помогут каждомуВидео

17:59

"Польская" модель Гетманцева о налогообложении может уничтожить малый бизнес - СМИ

17:57

Выжила, но еще на грани смерти: невероятная история немки, захваченной ХАМАС

17:46

Playboy разорвал контракт со звездой фильмов для взрослых за поддержку ХАМАС

17:44

Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

17:38

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

17:38

Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринкеВидео

17:08

Представитель Слепакова прокомментировал захват артиста в плен боевиками ХАМАС

17:06

Медведева жестко "накрыло": ему мерещится "получение ИГИЛ украинского оружия"

16:51

Нужна 1 таблетка: хозяйки раскрыли секрет, как убрать пятна с дверец духовки

16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

Реклама
15:20

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – РустамзадеВидео

14:59

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в УкраинеВидео

14:55

Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

14:54

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине: СМИ раскрыли детали

14:50

"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

14:49

За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора актуально

14:17

Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старенияВидео

14:10

"Перемололи" вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар по россиянам на Востоке

13:51

Как война в Израиле скажется на помощи Украине: эксперт объяснил последствия

13:40

И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять